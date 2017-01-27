Страховые пенсии увеличиваются на 5,4%

Стоимость индивидуального пенсионного коэффициента (пенсионного балла), с учетом которого назначаются страховые пенсии, составит 78,28 рубля (до 1 февраля 2017 года — 74,27 рубля). Вместе со страховой пенсией на 5,4% индексируется фиксированная выплата к ней и составит 4805,11 рубля.

Таким образом с февраля Пенсионный фонд России перейдет к выплате повышенных на 5,4% всех видов страховых пенсий: по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца неработающим пенсионерам. Работающие пенсионеры будут получать пенсию с учетом индексации после завершения трудовой деятельности, прокомментировали собкору KaliningradToday в ОПФР по Калининградской области.

По данным Росстата, инфляция в 2016 году составила 5,4%, и ровно на эту величину индексируются страховые пенсии неработающих пенсионеров. Как заявлено, индексация пенсий на уровень инфляции за предыдущий год обеспечит сохранение покупательной способности страховой пенсии неработающих пенсионеров.

Что касается дальнейшего повышения пенсий в течение 2017 года, то с 1 апреля пройдет индексация социальных пенсии, в августе произойдет традиционный перерасчет страховых пенсий работающих пенсионеров.