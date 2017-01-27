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19:06 (мск), источник: РИА Новости

Экс-подрядчики «Зенит-Арены» требуют от властей Петербурга миллиард рублей

С. -ПЕТЕРБУРГ, 27 янв — РИА Новости. Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области зарегистрировал иски корпорации «Трансстрой» и инжиниринговой корпорации «Трансстрой-СПб» (Инжтрансстрой-СПб), бывших подрядчиков сооружения стадиона в западной части Крестовского острова, о взыскании с городского комитета по строительству около 962 миллионов рублей, следует из материалов на портале «Электронное правосудие».

Источник: РИА Новости

«Исковое заявление ООО «Инжиниринговая корпорация «Трансстрой-СПб». Сумма исковых требований 749,72 миллиона рублей… Исковое заявление АО «Корпорация «Трансстрой». Сумма исковых требований 212,56 миллионов рублей», — сообщается в карточках дел. Дата слушаний по искам пока не назначена.

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Как сообщалось ранее, арбитраж в феврале начнет рассмотрение четырех исков комитета по строительству Петербурга к «Инжтрансстрою-СПб» на общую сумму около 3,7 миллиарда рублей. В настоящее время в арбитражном суде Петербурга и Ленинградской области на рассмотрении также находятся иски городского комитета по строительству к бывшим подрядчикам сооружения стадиона о признании расторгнутыми соответствующих госконтрактов, которые объединены в одно производство с исками экс-подрядчиков о признании недействительным одностороннего отказа от этих контрактов.

В июле прошлого года аппарат вице-губернатора Санкт-Петербурга Игоря Албина сообщил о расторжении контрактов на сооружение нового стадиона с корпорацией «Трансстрой», инжиниринговой корпорацией «Трансстрой» и «Инжтрансстроем-СПб». Комитет по строительству выбрал «Метрострой» в качестве нового подрядчика завершения строительства стадиона и комплексного благоустройства территории вокруг арены. Суммарная стоимость контрактов составила 7,8 миллиарда рублей (5,4 миллиарда рублей и 2,4 миллиарда рублей соответственно).

Новый стадион на Крестовском острове в Санкт-Петербурге начали строить для футбольного клуба «Зенит» в 2007 году, но в связи с заявкой на проведение чемпионата мира по футболу 2018 года проект отправляли на доработку, чтобы арена полностью соответствовала требованиям ФИФА по вместимости и безопасности. Госстройнадзор Санкт-Петербурга 29 декабря 2016 года выдал разрешение на ввод стадиона в эксплуатацию. В ближайшие три-четыре месяца предстоит выполнить работы по адаптации стадиона под требования ФИФА, а также привести спортивную арену в соответствие с требованиями силовых ведомств. С этой целью комитет по строительству Петербурга заключил с «Метростроем» два дополнительных контракта на общую сумму около 2,9 миллиарда рублей.

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