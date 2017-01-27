Новую маршрутную схему Екатеринбурга начали продвигать в соцсетях

Чиновники Екатеринбурга начали продвигать новую транспортную схему в социальных сетях, сообщает корреспондент «АиФ-Урал».

Соответствующие страницы появились в Фейсбуке, ВКонтакте и Одноклассниках. Как сообщили «АиФ-Урал» в мэрии, это было сделано для своевременного и полного информирования горожан по развитию общественного транспорта. В адрес чиновников поступает много вопросов, замечаний и предложений, причем многие из них дублируются. Планируется, что в созданных аккаунтах будут ежедневно появляться ответы на самые популярные вопросы.

Напомним, что мэрию Екатеринбурга и разработчиков новой маршрутной схему уже неоднократно обвиняли в том, что они не уделяют должного внимания информированию населения обо всех нюансах реформы на транспорте. Поэтому когда горожане узнали о ликвидации около 150 маршрутов и замене всей привычной логистики, начались настоящие народные волнения.