Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Россияне отказались от частного строительства
Названы новые цифры нормального артериального давления у пожилых
Стала известна причина массовой драки в центре столицы
Алла Пугачева сменила стиль трехлетнего сына (видео)
Кира Пластинина сыграла роскошную свадьбу в Мексике (фото)
Шестилетние дети оказались подвержены гендерным стереотипамГендерные стереотипы, согласно которым мужчины обладают более выдающимися способностями, чем женщины, начинают влиять на девочек с шести лет
У Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина родилась дочь
Поклонники обсуждают фото подросшей дочки Харламова и Асмус
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Россияне отказались от частного строительства
Украинец в прямом эфире развеял миф об "агрессоре": Хватит врать!
Финляндии удалось остановить признание Порошенко
Коллега Меган Маркл намекнул на ее помолвку с принцем Гарри
Нюша поделилась пляжным фото
СМИ: стал известен последний тайный шаг Обамы на посту президента
«Крушение ЕС»: Польша о переговорах во Франции
Водители уровня «бог»: посвящается профессионалам
Новый Cadillac продают уже 24 года (и не продали)
Фоторепортажи
10В Великобритании выпустят марки в честь Дэвида Боуи
14События недели в фотографиях
9NASA показало посадку зонда на Титан
6Минобороны показало новый истребитель МиГ-35
16:12 (мск), источник: Sputnik.by

Беларусь начала производить снаряды для РСЗО «Град»

Освоено производство нескольких типов снарядов для системы залпового огня, почти все уже приняты на вооружение.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 27 янв — Sputnik. Производство снарядов для реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» освоено в Беларуси, заявил журналистам в пятницу заместитель начальника управления Завода точной электромеханики Юрий Аникеев.

Ранее белорусы построили на базе грузовика повышенной проходимости МАЗ-6317 собственное РСЗО под названием «БелГрад».

«В 2016 году налажен выпуск и приняты на вооружение два реактивных снаряда калибра 122 миллиметра повышенной дальности», — сказал Аникеев.

Он также отметил, что еще один 122-миллиметровый снаряд с дальностью в 22 километра в настоящее время принимается на вооружение. Представитель завода добавил, что при применении радиовзрывателя в этом снаряде площадь поражения может увеличиться в семь-восемь раз.

Аникеев подчеркнул, что оба типа снарядов могут применяться в РСЗО типа «Град».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Минтруда о страховом стаже: выработать его реально
Госдума отменила уголовное наказание за побои в семье
Слепцова и Старых поднялись на подиум на ЧЕ по биатлону
Население Германии рекордно выросло благодаря мигрантам
ВКС России заменят все легкие истребители на новейшие МиГ-35
Ущерб Коми по делу Гайзера оценили в 3,5 млрд рублей
Кремль не знает о намерении Трампа снять санкции с России
Ученые выяснили музыкальные предпочтения собак
Спорт
Логинов выиграл серебро в спринте на чемпионате Европы в Польше Ранее на чемпионате Европы в Польше 24-летний Логинов выиграл золото в индивидуальной гонке
Авто
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: появились фото прототипа Жителю Ульяновска удалось рассмотреть один из предсереийных «мулов» будущего 3,5-тонного грузовичка марки УАЗ
Hi-Tech
Появился способ запускать пиратские игры на PlayStation 4 Группа хакеров взломала PlayStation 4 и нашла способ устанавливать «пиратские» игры на приставку со старой прошивкой
Кино
Никакой химии: самые провальные парочки кинематографа Появление этих актерских пар на экране способно повергнуть зрителя в скуку, вызвать недоумение и скепсис. Вряд ли режиссеры добивались именно такого эффекта — просто между партнерами по площадке не пробежала искра.
Недвижимость
В Китае 19 многоэтажных зданий снесли за 10 секунд
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Россияне отказались от частного строительства
Forbes назвал «королей российской недвижимости»
Леди
Как выглядели первые леди США до Мелании Трамп (фото) Кто жил в Белом доме до модели из Словении?
Дети
Близняшки с разным цветом кожи покорили соцсети Мама малышек европейского происхождения, папа – афроамериканец.
Все о ремонте
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
5 актуальных трендов в оформлении прихожих
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь