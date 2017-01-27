Беларусь начала производить снаряды для РСЗО «Град»
Освоено производство нескольких типов снарядов для системы залпового огня, почти все уже приняты на вооружение.
Освоено производство нескольких типов снарядов для системы залпового огня, почти все уже приняты на вооружение.
МИНСК, 27 янв — Sputnik. Производство снарядов для реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» освоено в Беларуси, заявил журналистам в пятницу заместитель начальника управления Завода точной электромеханики Юрий Аникеев.
Ранее белорусы построили на базе грузовика повышенной проходимости МАЗ-6317 собственное РСЗО под названием «БелГрад».
«В 2016 году налажен выпуск и приняты на вооружение два реактивных снаряда калибра 122 миллиметра повышенной дальности», — сказал Аникеев.
Он также отметил, что еще один 122-миллиметровый снаряд с дальностью в 22 километра в настоящее время принимается на вооружение. Представитель завода добавил, что при применении радиовзрывателя в этом снаряде площадь поражения может увеличиться в
Аникеев подчеркнул, что оба типа снарядов могут применяться в РСЗО типа «Град».