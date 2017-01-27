Балтийский банк закрывает филиалы в Ленобласти

Операционные офисы Балтийского банка в Ленобласти находились в Выборге, Волхове, Киришах и Гатчине. Волховский офис закроется 23 мая, остальные — 3 апреля.

На официальном сайте банка также говорится о закрытии некоторых отделений в Санкт-Петербурге.