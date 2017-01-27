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18:56 (мск), источник: ivbg.ru

Балтийский банк закрывает филиалы в Ленобласти

На официальном сайте ПАО «Балтийский Банк» появились сообщения о закрытии отделений банка в Ленинградской области.

Источник: AP 2016

Операционные офисы Балтийского банка в Ленобласти находились в Выборге, Волхове, Киришах и Гатчине. Волховский офис закроется 23 мая, остальные — 3 апреля.

На официальном сайте банка также говорится о закрытии некоторых отделений в Санкт-Петербурге.

Летом 2014 года Банк России сообщил о начале процедуры финансового оздоровления Балтийского банка, входящего в сотню крупнейших в России. В качестве инвестора по оздоровлению был выбран Альфа-банк, в банковскую группу которого и входит сейчас Балтийский банк.

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