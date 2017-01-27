Балтийский банк закрывает филиалы в Ленобласти
На официальном сайте ПАО «Балтийский Банк» появились сообщения о закрытии отделений банка в Ленинградской области.
На официальном сайте ПАО «Балтийский Банк» появились сообщения о закрытии отделений банка в Ленинградской области.
Операционные офисы Балтийского банка в Ленобласти находились в Выборге, Волхове, Киришах и Гатчине. Волховский офис закроется 23 мая, остальные — 3 апреля.
На официальном сайте банка также говорится о закрытии некоторых отделений в
Летом 2014 года Банк России сообщил о начале процедуры финансового оздоровления Балтийского банка, входящего в сотню крупнейших в России. В качестве инвестора по оздоровлению был выбран