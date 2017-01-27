В Волгограде повысят показатели размера вреда, причиняемого дорогам фурами
Власти повысят показатели размера вреда, причиняемого большегрузами дорогам при движении по дорогам местного значения в Волгограде.
Власти повысят показатели размера вреда, причиняемого большегрузами дорогам при движении по дорогам местного значения в Волгограде.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в
«Изменение размера вреда в денежном выражении позволит увеличить собираемость средств по данному виду доходного источника бюджета города в среднем в 2,5 раза», — отметили в
Глава администрации Волгограда Виталий Лихачев пообещал решить задачу комплексно. В городе будут установлены посты весового контроля, ограничения на въезд в Волгоград для фур и построена полноценная объездная дорога.