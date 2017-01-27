В Волгограде повысят показатели размера вреда, причиняемого дорогам фурами

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе городской Думы, суть изменений состоит в том, что депутаты хотят увеличить показатель размера вреда, причиняемого фурами дорогам Волгограда, до показателей, установленных для федеральных дорог в ЮФО.

«Изменение размера вреда в денежном выражении позволит увеличить собираемость средств по данному виду доходного источника бюджета города в среднем в 2,5 раза», — отметили в пресс-службе.

Глава администрации Волгограда Виталий Лихачев пообещал решить задачу комплексно. В городе будут установлены посты весового контроля, ограничения на въезд в Волгоград для фур и построена полноценная объездная дорога.