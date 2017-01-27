Минобороны планирует вложить 3 млрд рублей в парк «Патриот» в Севастополе
СЕВАСТОПОЛЬ, 27 янв — РИА Новости (Крым). Министерство обороны РФ планирует вложить порядка 3 млрд рублей в строительство инфраструктуры и различных объектов филиала
СЕВАСТОПОЛЬ, 27 янв — РИА Новости (Крым). Министерство обороны РФ планирует вложить порядка 3 млрд рублей в строительство инфраструктуры и различных объектов филиала
Об этом заявил заместитель командующего Черноморским флотом Юрий Ореховский в ходе проходящих в Балаклаве общественных слушаний по проекту концепции парка, передает корреспондент РИА Новости (Крым).
В мероприятии принимают участие представители Минобороны, Общественной палаты Севастополя, глава департамента общественных коммуникаций Правительства Севастополя Андрей Перла,
Ранее Министерство обороны РФ передало Правительству Севастополя проект филиала
После прохождения общественных слушаний проект парка «Патриот» будет рассмотрен на градостроительном совете при Правительстве Севастополя. 17 февраля документы рассмотрит Общественная палата, а 24 февраля проект обсудят на «круглом столе» в парламенте города.
Как сообщал сайт РИА Новости (Крым), на территории парка «Патриот» предполагается разместить музей Юных героев, которые принимали участие в Великой Отечественной войне, и филиал Президентской библиотеки.