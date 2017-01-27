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16:59 (мск), источник: РИА Крым

Минобороны планирует вложить 3 млрд рублей в парк «Патриот» в Севастополе

СЕВАСТОПОЛЬ, 27 янв — РИА Новости (Крым). Министерство обороны РФ планирует вложить порядка 3 млрд рублей в строительство инфраструктуры и различных объектов филиала военно-патриотического парка «Патриот» в районе горы Гасфорта.

Источник: РИА "Новости"

Об этом заявил заместитель командующего Черноморским флотом Юрий Ореховский в ходе проходящих в Балаклаве общественных слушаний по проекту концепции парка, передает корреспондент РИА Новости (Крым).

В мероприятии принимают участие представители Минобороны, Общественной палаты Севастополя, глава департамента общественных коммуникаций Правительства Севастополя Андрей Перла, экс-спикер Заксобрания Севастополя Алексей Чалый, лидер мотоклуба «Ночные волки» Александр «Хирург» Залдостанов, местные жители.

Ранее Министерство обороны РФ передало Правительству Севастополя проект филиала военно-патриотического парка «Патриот» в районе горы Гасфорта.

После прохождения общественных слушаний проект парка «Патриот» будет рассмотрен на градостроительном совете при Правительстве Севастополя. 17 февраля документы рассмотрит Общественная палата, а 24 февраля проект обсудят на «круглом столе» в парламенте города.

Как сообщал сайт РИА Новости (Крым), на территории парка «Патриот» предполагается разместить музей Юных героев, которые принимали участие в Великой Отечественной войне, и филиал Президентской библиотеки.

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