Госдолг Нижегородской области вырос почти на 17% за декабрь 2016 года

Согласно информации, на 1 января 2017 года госдолг Нижегородской области составляет 78,424 млрд рублей, что на 11,233 млрд рублей, или на 16,72%, больше, чем на 1 декабря 2016 года. В структуре государственного долга 27 млрд рублей составляют кредиты коммерческих банков, 19,424 млрд рублей — бюджетные кредиты, 31,6 млрд рублей приходится на займы, осуществляемые путем выпуска ценных бумаг. Еще 400 млн рублей составляют госгарантии.

Расходы на обслуживание долга составляют 5,192 млрд рублей при лимите на 2016 год в размере 5,577 млрд рублей.

Напомним, на 1 января 2016 года госдолг региона составлял 73,7 млрд рублей.