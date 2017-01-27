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16:50 (мск), источник: РБК - Украина

В Совете НБУ рекомендовали не покупать валюту

В Совете Национального банка Украины (НБУ) рекомендовали не покупать валюту. Об этом заявил член Совета НБУ Василий Фурман, сообщает Еспресо.TV.

Источник: AP 2016

«Я бы не покупал доллар. Наоборот, в гривне вы можете сегодня больше заработать, положив средства в украинские государственные банки с минимальным риском для вашего вклада», — сказал Фурман.

Фурман также добавил, что на экономическую стабильность Украины положительно влияет ситуация на внешних рынках и состояние украинского агропромышленного комплекса.

«На сырьевых рынках, где мы много поставляем, идет рост: цена на металл в прошлом году выросла более чем на 50%. Рекордный сбор урожая компенсировал уменьшение цен на сельхозпродукцию в мире», — сообщил он.

Напомним, ранее сообщалось, что международные резервы Украины в 2017 году превысят 21 млрд долларов.

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