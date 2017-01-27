Нацкомиссия объяснила новые изменения в платежках за газ

Информация о ежемесячном потреблении газа в единицах энергии позволит потребителям сравнить свое потребление разных энергетических ресурсов в количественном и стоимостном выражении, а также выбрать оптимальный источник энергии. Об этом в Фейсбук написал глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Дмитрий Вовк.

«Комиссия обещала внедрить информирование потребителей природного газа в единицах энергии — и выполняет их. Этот шаг даст возможность потребителю сравнивать свое потребление разных энергетических ресурсов в количественном и стоимостном выражении, выбирать оптимальные источники энергии», — сказал Вовк.