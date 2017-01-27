Бюджет прожиточного минимума с 1 февраля повысился на 3,2% до Br180,10

Новый БПМ повысился на 3,2% по сравнению с нормативом, действующим с 1 ноября 2016 года по 31 января 2017 года (Br174,52).

27 января, Минск /Елена Прус — БЕЛТА/. В Беларуси бюджет прожиточного минимума в среднем на душу населения (БПМ) в ценах декабря прошлого года в расчете на месяц составит с 1 февраля по 30 апреля 2017 года Br180,10. Такое решение содержится в постановлении Министерства труда и социальной защиты от 19 января 2017 года № 3, сообщили корреспонденту БЕЛТА в профильном ведомстве.

По словам специалистов, БПМ применяется при определении размеров минимальных трудовых и социальных пенсий; надбавок, повышений к пенсиям и доплат людям старших возрастов; некоторых видов пособий и др. Он служит нормативом индексации доходов населения, выступает в качестве критерия нуждаемости при определении права граждан на государственную адресную социальную помощь (ГАСП) в виде ежемесячного социального пособия и обеспечения продуктами питания детей первых двух лет жизни. Кроме того, бюджет прожиточного минимума применяется для исчисления других выплат и служит критерием оценки при определении права граждан на некоторые виды социальной поддержки.

В соответствии с постановлением Минтруда и соцзащиты № 3 с февраля по апрель нынешнего года БПМ трудоспособного населения равняется Br198,63 (с 1 ноября 2016 года по 31 января 2017 года — Br193,14); пенсионеров — Br138,80 (сейчас — Br134,41); студентов — Br175,24 (Br169,72); детей в возрасте до трех лет — Br116,83 (Br111,99); детей в возрасте от трех до шести лет — Br160,61 (Br154,97); детей в возрасте от шести до восемнадцати лет — Br197,40 (Br191).