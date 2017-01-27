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17:46 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Рекордные результаты урожайности на Кубани в 2017 году нужно приумножить

Рекордные результаты урожайности в Краснодарском крае в 2017 году нужно приумножить. Об этом сказал Андрей Коробка на краевом совещании.

Источник: ГТРК «Кубань»

В Краснодаре обсудили итоги уборки сельхозкультур и дальнейшее развитие отрасли растениеводства на Кубани. Краевое совещание провел вице-губернатор Андрей Коробка.

2016 год для Краснодарского края завершился с рекордными показателями: по валовому сбору зерновых и колосовых, риса, фруктов, винограда и сахарной свеклы. Как заметил вице-губернатор, эти результаты нужно сохранить и приумножить в 2017 году.

Специалисты краевого минсельхоза посетили муниципалитеты, где проверили состояние озимого поля. Как оказалось, ряд хозяйств не выполняют рекомендации ученых по работе на озимом поле. Остро стоит вопрос борьбы с мышевидными грызунами. В ряде районов края мыши изрыли до 30 процентов от общего количества полей.

Также в ходе совещания подняли тему контроля за состоянием почвы. Сейчас данные о внесении минеральных удобрений и сортовой политике в обязательном порядке должны фиксироваться в книге агронома с историей полей. Контролировать плодородие и фитосанитарную обстановку на полях будут через этот документ.

Выступившие на совещании ученые рассказали о прогнозах по урожаю и дали рекомендации по уходу за озимыми в неблагоприятных условиях нынешней зимы. Также они сообщили о новых сортах, выведенных кубанскими селекционерами.

По итогам совещания Андрей Коробка дал поручение руководителям хозяйств разработать план работы на озимом поле с учетом рекомендаций ученых. Вице-губернатор напомнил аграриям об ответственности за невыполнение индикативных планов. По его словам, невыполнение показателей при получении субсидии повлечет обязательное возвращение средств в краевой бюджет, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

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