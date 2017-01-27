Рекордные результаты урожайности на Кубани в 2017 году нужно приумножить
Рекордные результаты урожайности в Краснодарском крае в 2017 году нужно приумножить. Об этом сказал Андрей Коробка на краевом совещании.
Рекордные результаты урожайности в Краснодарском крае в 2017 году нужно приумножить. Об этом сказал Андрей Коробка на краевом совещании.
В Краснодаре обсудили итоги уборки сельхозкультур и дальнейшее развитие отрасли растениеводства на Кубани. Краевое совещание провел
2016 год для Краснодарского края завершился с рекордными показателями: по валовому сбору зерновых и колосовых, риса, фруктов, винограда и сахарной свеклы. Как заметил
Специалисты краевого минсельхоза посетили муниципалитеты, где проверили состояние озимого поля. Как оказалось, ряд хозяйств не выполняют рекомендации ученых по работе на озимом поле. Остро стоит вопрос борьбы с мышевидными грызунами. В ряде районов края мыши изрыли до 30 процентов от общего количества полей.
Также в ходе совещания подняли тему контроля за состоянием почвы. Сейчас данные о внесении минеральных удобрений и сортовой политике в обязательном порядке должны фиксироваться в книге агронома с историей полей. Контролировать плодородие и фитосанитарную обстановку на полях будут через этот документ.
Выступившие на совещании ученые рассказали о прогнозах по урожаю и дали рекомендации по уходу за озимыми в неблагоприятных условиях нынешней зимы. Также они сообщили о новых сортах, выведенных кубанскими селекционерами.
По итогам совещания Андрей Коробка дал поручение руководителям хозяйств разработать план работы на озимом поле с учетом рекомендаций ученых.