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20:34 (мск), источник: РБК

Минтруд пересмотрит запрет от 1974 года о работе женщин в шахтах

Министерство труда заново рассмотрит вопрос о том, могут ли женщины работать шахтерами, крановщицами, боцманами и водолазами. Действующий ныне запрет был принят с 1974 года и подтвержден в 2000 году.

Источник: РИА "Новости"

Обращение моряков

Министерство труда и социальной защиты обновит перечень из 456 работ, на которых запрещено использовать женский труд.

«Минтрудом проводится работа по актуализации перечня, в том числе на предмет сокращения числа профессий, при выполнении которых ограничивается применение труда женщин», — говорится в письме за подписью замдиректора департамента условий и охраны труда Татьяны Жигастовой. Копия документа есть в распоряжении РБК. Необходимость сокращать перечень в ведомстве объясняют изменением технологий производства и «социально-гигиенических условий труда» во многих сферах.

Письмо адресовано главе ​Российского профессионального союза моряков Юрию Сухорукову.

Организация ранее жаловалась в правительство на то, что женщины не могут быть членами экипажей судов.

«У нас был съезд в декабре, там этот вопрос рассматривался. Мы направили резолюцию на имя премьера, премьер ее переслал в минтруд», — рассказал РБК первый зампред профсоюза Игорь Ковальчук.

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Как следует из резолюции, в профсоюз жаловались девушки, которые прошли обучение в мореходных училищах и речных техникумах, однако устроиться на работу не смогли. Активисты потребовали устранить дискриминацию и обязать работодателей создавать безопасные условия труда работникам любого пола.

В ведомстве «согласны пересмотреть этот список пока в части того, какие профессии из перечня устарели, какие исчезли, в каких поменялись условия труда», говорит Ковальчук. «Концептуально рассматривать вопрос о том, может ли женщина сама решить, стоит ли ей работать в шахте, в министерстве пока не готовы», — отметил он.

Сейчас Минтруд собирает предложения профсоюзов и экспертов, а также совместно с медиками «проводит работу по определению факторов, влияющих на репродуктивное здоровье женщины», — подтвердили РБК в пресс-службе ведомства.

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Решение ООН

ООН в марте 2016 года сочла дискриминацией существование 456 работ, запрещенных правительством для женщин. Об этом говорилось в решении по жалобе россиянки Светланы Медведевой, опубликованном на сайте комитета ООН по ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин.

Медведева в 2005 году закончила Самарский речной колледж, где обучалась вождению водного транспорта. Когда она попыталась устроиться на работу в Самарское речное пассажирское предприятие, ей отказали, сославшись на правительственный перечень.

Медведева претендовала на должность моториста-рулевого. Санитарные нормы и правила причисляют эту работу к вредным из-за того, что «параметры шума превышают допустимый уровень». Однако в законодательстве не сказано, в чем опасность шума именно для женского здоровья, указывала Медведева. Она прошла три судебные инстанции, на всех уровнях ее жалобы были отклонены.

Комитет ООН согласился, что заявительница подверглась дискриминации.

Он также указал, что вред для женщин от работы на судне не доказан научно, а запрет на тяжелую работу для женщин «отражает устойчивые стереотипы, касающиеся ролей и обязанностей женщин и мужчин в семье и в обществе».
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Медведева так и не была восстановлена в правах, рассказал РБК ее адвокат Дмитрий Бартенев. По его словам, суды не принимают решение комитета ООН во внимание, ссылаясь на то, что оно не является обязательным для России. В Минтруде РБК пояснили, что не согласны с выводами комитета, поскольку согласно международному праву «принятие специальных мер, направленных на охрану материнства, не считается дискриминационным».

В 2012 году Конституционный суд отказался рассматривать жалобу жительницы Санкт-Петербурга Анны Клевец, которая добивалась права работать машинистом метро. «Реализация принципа юридического равенства не может осуществляться без учета общепризнанной социальной роли женщины в продолжении рода», — говорилось в решении.

Позиция правозащитников

Запрет нанимать женщин на 456 видов работ ранее критиковали правозащитники. Как указывал в своем докладе антидискриминационный центр «Мемориал», в перечень входит ряд «интересных и престижных профессий»: например, женщины не могут быть машинистами метро, водолазами, пожарными, монтажниками вышек связи, заниматься геологоразведкой. При этом зачастую вред от той или иной работы неочевиден.

Есть и профессии, которые объективно вредят здоровью любого человека (в частности, работа на атомных подлодках), однако для мужчин они разрешены.
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Список запрещенных для женщин работ не менялся с 1974 года, а научных исследований, подтверждающих их пагубное воздействие на женский организм, никто не проводил, указывал в своем докладе Консорциум женских неправительственных организаций. В частности, что женщинам запрещена работа, на которой предусмотрен подъем тяжестей более 10 кг до двух раз в час. При этом «10 кг составляет средний вес годовалого ребенка, подъем и перемещение которого матерью никак не ограничен государством», — говорилось в докладе Консорциума.

Допуск женщин к работам, которые считаются тяжелыми, мог бы позволить повысить занятость и зарабатывать наравне с мужчинами, уверен адвокат Бартенев: «Ограничения должны быть редкими и касаться исключительных ситуаций, когда использование женского труда может быть сопряжено с серьезным риском здоровью. Но приоритетным всё равно должно быть право женщины решать, согласна она на эти риски, или нет». ​

Комментарии
1
олег ушаков
Если смогут, пусть работают. Без специальных условий. На общих основаниях и полном равноправии.
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