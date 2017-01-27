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18:18 (мск), источник: Sputnik.by

Минимальный потребительский бюджет с 1 февраля вырастет на 1,9%

Согласно постановлению Минтруда, МПБ на одного члена семьи из четырех человек составит 298 рублей 85 копеек, такой норматив будет действовать до 30 апреля.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 27 янв — Sputnik. В Беларуси установлены размеры минимальных потребительских бюджетов (МПБ) для разных социально-демографических групп в среднем на душу населения и на одного члена семьи разного состава в ценах декабря 2016 года — эти нормативы будут действовать с 1 февраля по 30 апреля 2017 года.

Решение об установлении МПБ утверждено постановлением Минтруда № 4 от 19 января 2017 года, говорится в сообщении ведомства.

Так, минимальный потребительский бюджет на одного члена семьи из четырех человек с 1 февраля по 30 апреля текущего года в расчете на месяц составляет 298 рублей 85 копеек.

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Для сравнения, в период с 1 ноября 2016 года по 31 января 2017 года МПБ составлял 293 рубля 32 копейки. Таким образом, МПБ вырастет с 1 февраля на 1,9%.

В Беларуси среднедушевой минимальный потребительский бюджет семьи их четырех человек служит основой для определения права граждан на получение льготных кредитов и субсидий на строительство (реконструкцию) или приобретение жилых помещений; граждан, постоянно проживающих и работающих в населенных пунктах с численностью населения до 20 тысяч человек, — льготных кредитов на капитальный ремонт и реконструкцию жилых помещений, строительство инженерных сетей, возведение хозяйственных помещений и построек, а также для определения иных социальных стандартов.

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