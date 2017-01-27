Минимальный потребительский бюджет с 1 февраля вырастет на 1,9%

МИНСК, 27 янв — Sputnik. В Беларуси установлены размеры минимальных потребительских бюджетов (МПБ) для разных социально-демографических групп в среднем на душу населения и на одного члена семьи разного состава в ценах декабря 2016 года — эти нормативы будут действовать с 1 февраля по 30 апреля 2017 года.

Решение об установлении МПБ утверждено постановлением Минтруда № 4 от 19 января 2017 года, говорится в сообщении ведомства.

Так, минимальный потребительский бюджет на одного члена семьи из четырех человек с 1 февраля по 30 апреля текущего года в расчете на месяц составляет 298 рублей 85 копеек.