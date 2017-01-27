Минимальный потребительский бюджет с 1 февраля вырастет на 1,9%
Согласно постановлению Минтруда, МПБ на одного члена семьи из четырех человек составит 298 рублей 85 копеек, такой норматив будет действовать до 30 апреля.
Согласно постановлению Минтруда, МПБ на одного члена семьи из четырех человек составит 298 рублей 85 копеек, такой норматив будет действовать до 30 апреля.
МИНСК, 27 янв — Sputnik. В Беларуси установлены размеры минимальных потребительских бюджетов (МПБ) для разных
Решение об установлении МПБ утверждено постановлением Минтруда № 4 от 19 января 2017 года, говорится в сообщении ведомства.
Так, минимальный потребительский бюджет на одного члена семьи из четырех человек с 1 февраля по 30 апреля текущего года в расчете на месяц составляет 298 рублей 85 копеек.
Для сравнения, в период с 1 ноября 2016 года по 31 января 2017 года МПБ составлял 293 рубля 32 копейки. Таким образом, МПБ вырастет с 1 февраля на 1,9%.
В Беларуси среднедушевой минимальный потребительский бюджет семьи их четырех человек служит основой для определения права граждан на получение льготных кредитов и субсидий на строительство (реконструкцию) или приобретение жилых помещений; граждан, постоянно проживающих и работающих в населенных пунктах с численностью населения до 20 тысяч человек, — льготных кредитов на капитальный ремонт и реконструкцию жилых помещений, строительство инженерных сетей, возведение хозяйственных помещений и построек, а также для определения иных социальных стандартов.