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18:28 (мск), источник: Sputnik.by

Детские пособия в Беларуси увеличатся с 1 февраля

Повышение пособий связано с ростом с 1 февраля бюджета прожиточного минимума. Выше станут пособия женщинам, вовремя вставшим на учет по беременности, а также пособия на детей-инвалидов.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 27 янв — Sputnik. Размер государственных пособий семьям с детьми увеличивается в Беларуси с 1 февраля 2017 года, сообщили Sputnik в министерстве труда и социальной защиты.

С 1 февраля в Беларуси, согласно постановлению Минтруда № 3 от 19 января 2017 года, начнет действовать новый размер бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения (БПМ). На период с 1 февраля по 30 апреля текущего года он составит 180 рублей в месяц. По сравнению с БПМ, который действовал с 1 ноября 2016 года по 31 января 2017 года, новый БПМ вырос на 3,2%.

«Но при этом размеры детских пособий увеличились на 2,6%. Это объясняется тем, что БПМ на период с ноября прошлого года по январь текущего снизился на 0,6% по сравнению с действовавшим с августа по октябрь 2016 года», — пояснили в Минтруда.

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По данным ведомства, теперь единовременное пособие при рождении первого ребенка составит 1801 рубль, при рождении второго и последующих детей — 2521,4 рубля, женщины, вставшие на учет по беременности до 12-недельного ее срока, будут получать в месяц 180,1 рубля.

Ежемесячное пособие семьям на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей, определяемых законодательством, на ребенка-инвалида в феврале-апреле составит 126,07 рубля, на других детей в семье — 90,05 рубля.

Увеличиваются и пособия на детей-инвалидов — они составят 180,1 рубля, на детей, инфицированных ВИЧ — 126,07 рубля.

Также возрастут с 1 февраля пособия по уходу за ребенком в возрасте до трех лет. Эти пособия дифференцируется в зависимости от количества детей в семье: на первого ребенка — 35% среднемесячной заработной платы работников республики, на второго и последующих детей — 40%; на ребенка-инвалида — 45% среднемесячной заработной платы независимо от очередности рождения этого ребенка в семье.

Для расчета размера данного вида пособия с 1 февраля по 30 апреля 2017 года применяется показатель среднемесячной заработной платы за четвертый квартал 2016 года в размере 746,80 рубля.

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