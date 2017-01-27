Детские пособия в Беларуси увеличатся с 1 февраля

МИНСК, 27 янв — Sputnik. Размер государственных пособий семьям с детьми увеличивается в Беларуси с 1 февраля 2017 года, сообщили Sputnik в министерстве труда и социальной защиты.

С 1 февраля в Беларуси, согласно постановлению Минтруда № 3 от 19 января 2017 года, начнет действовать новый размер бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения (БПМ). На период с 1 февраля по 30 апреля текущего года он составит 180 рублей в месяц. По сравнению с БПМ, который действовал с 1 ноября 2016 года по 31 января 2017 года, новый БПМ вырос на 3,2%.

«Но при этом размеры детских пособий увеличились на 2,6%. Это объясняется тем, что БПМ на период с ноября прошлого года по январь текущего снизился на 0,6% по сравнению с действовавшим с августа по октябрь 2016 года», — пояснили в Минтруда.