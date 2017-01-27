Министр туризма Крыма предлагает отказаться от курортного сбора в межсезонье
27 января.
27 января.
«Курортный сбор должен взиматься в виде фиксированной единовременной платы один раз в год. Плата должна браться либо только в летние месяцы, либо с мая по сентябрь, а в
По мнению главы курортного ведомства Крыма, доходы от курортного сбора в регионе следует направлять на обустройство пляжей.
«Сегодня из 450 километров пляжных территорий только 100 километров благоустроены», — отметил С. Стрельбицкий.
По данным