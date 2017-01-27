Министр туризма Крыма предлагает отказаться от курортного сбора в межсезонье

«Курортный сбор должен взиматься в виде фиксированной единовременной платы один раз в год. Плата должна браться либо только в летние месяцы, либо с мая по сентябрь, а в осенне-весенний период не взиматься. Это будет стимулировать наших гостей приезжать на полуостров в межсезонье, что позволит увеличить туристический поток в это время», — проводит слова С. Стрельбицкого пресс-служба ведомства в пятницу.

По мнению главы курортного ведомства Крыма, доходы от курортного сбора в регионе следует направлять на обустройство пляжей.

«Сегодня из 450 километров пляжных территорий только 100 километров благоустроены», — отметил С. Стрельбицкий.