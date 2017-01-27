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18:41 (мск), источник: Интерфакс

Министр туризма Крыма предлагает отказаться от курортного сбора в межсезонье

27 января. Interfax-Russia.ru — Курортный сбор в республике Крым должен взиматься с отдыхающих только в активную фазу туристического сезона, считает министр курортов и туризма региона Сергей Стрельбицкий.

«Курортный сбор должен взиматься в виде фиксированной единовременной платы один раз в год. Плата должна браться либо только в летние месяцы, либо с мая по сентябрь, а в осенне-весенний период не взиматься. Это будет стимулировать наших гостей приезжать на полуостров в межсезонье, что позволит увеличить туристический поток в это время», — проводит слова С. Стрельбицкого пресс-служба ведомства в пятницу.

По мнению главы курортного ведомства Крыма, доходы от курортного сбора в регионе следует направлять на обустройство пляжей.

«Сегодня из 450 километров пляжных территорий только 100 километров благоустроены», — отметил С. Стрельбицкий.

По данным пресс-службы Минтуризма республики, Крым уже направил свои предложения в проект федерального закона «О проведении эксперимента по введению платы за пользование курортной инфраструктурой в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае».

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