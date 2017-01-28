В Хабаровском крае заработали муниципальные программы поддержки оленеводства

Раньше субсидии выделяли только из краевого и федерального бюджета. Потребность в совместных с муниципалитетами усилиях по развитию оленеводства назрела давно, считает начальник управления хозяйственного производства и развития сельских территорий края Ольга Кравчук.

По её словам, финансирование этого направления, в том числе за счет местных средств, позволит постепенно наращивать поддержку оленеводства. Так, по итогам первого конкурса оленеводы получили 2,2 млн рублей. Основная часть поголовья — около 70% -содержится в личных хозяйствах. Остальное — в общинах коренных малочисленных народов Севера.



Муниципальные программы поддержки северного оленеводства создали в 2016 году в трёх районах Хабаровского края, где традиционно занимаются их разведением. Предполагается, что с помощью поддержки оленеводы смогут планировать увеличение поголовья и закупать необходимое оборудование.