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05:51 (мск), источник: ТАСС Дальний Восток

В Хабаровском крае заработали муниципальные программы поддержки оленеводства

Власти Хабаровского края начали выделять субсидии на финансирование муниципальных программ поддержки северного оленеводства, сообщается на сайте регионального правительства.

Раньше субсидии выделяли только из краевого и федерального бюджета. Потребность в совместных с муниципалитетами усилиях по развитию оленеводства назрела давно, считает начальник управления хозяйственного производства и развития сельских территорий края Ольга Кравчук.

По её словам, финансирование этого направления, в том числе за счет местных средств, позволит постепенно наращивать поддержку оленеводства. Так, по итогам первого конкурса оленеводы получили 2,2 млн рублей. Основная часть поголовья — около 70% -содержится в личных хозяйствах. Остальное — в общинах коренных малочисленных народов Севера.

Муниципальные программы поддержки северного оленеводства создали в 2016 году в трёх районах Хабаровского края, где традиционно занимаются их разведением. Предполагается, что с помощью поддержки оленеводы смогут планировать увеличение поголовья и закупать необходимое оборудование.

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