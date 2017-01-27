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19:28 (мск), источник: Капитал

Киевлянам предлагают пятилетнюю рассрочку на коммуналку

Киевляне при заключении соответствующего договора получат рассрочку на особо выгодных условиях — сроком до 60 месяцев без уплаты первого взноса.

Источник: Капитал

Киевляне смогут получить рассрочку по долгам за жилищно-коммунальные услуги сроком на пять лет. Об этом говорится на сайте Центра коммунального сервиса.

«Все должники, которые еще не рассрочили (реструктуризировали) свою задолженность за жилищно-коммунальные услуги, получат возможность с 1 февраля по 31 марта заключить договор рассрочки долга на особо выгодных условиях, а именно сроком до 60 месяцев, без уплаты первого взноса», — говорится в сообщении.

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Для заключения договора нужно обратиться с заявлением к бухгалтеру по начислениям, который проводит прием в ЖЭО.

К заявлению следует приложить копию паспорта владельца/совладельца, копию идентификационного кода и копию правоустанавливающих документов на квартиру.

Заявление на заключение договора рассрочки задолженности может быть представлено в бумажном виде путем вложения его в ящики, которые размещены в каждом сервисном центре, или в электронном виде через сайт ЦКС или через Google forms.

Ранее сообщалось, что тариф на отопление для киевлян, которые живут в домах без счетчиков, снизится на 30 процентов.

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