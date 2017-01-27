Киевлянам предлагают пятилетнюю рассрочку на коммуналку
Киевляне при заключении соответствующего договора получат рассрочку на особо выгодных условиях — сроком до 60 месяцев без уплаты первого взноса.
Киевляне при заключении соответствующего договора получат рассрочку на особо выгодных условиях — сроком до 60 месяцев без уплаты первого взноса.
Киевляне смогут получить рассрочку по долгам за
«Все должники, которые еще не рассрочили (реструктуризировали) свою задолженность за
Для заключения договора нужно обратиться с заявлением к бухгалтеру по начислениям, который проводит прием в ЖЭО.
К заявлению следует приложить копию паспорта владельца/совладельца, копию идентификационного кода и копию правоустанавливающих документов на квартиру.
Заявление на заключение договора рассрочки задолженности может быть представлено в бумажном виде путем вложения его в ящики, которые размещены в каждом сервисном центре, или в электронном виде через сайт ЦКС или через Google forms.
Ранее сообщалось, что тариф на отопление для киевлян, которые живут в домах без счетчиков, снизится на 30 процентов.