Акции Microsoft достигли исторического максимума

По состоянию на 18.55 мск стоимость бумаг Microsoft росла на 2,06%, до 65,60 доллара. При этом в ходе торгов она достигала отметки в 65,66 доллара за акцию, что является историческим максимумом.

Такой рост стоимости бумаг Microsoft привел к резкому увеличению капитализации компании — до 510,37 миллиарда долларов. Данный уровень, по данным агентства Рейтер, является максимальным с 2000 года.

Позитивная динамика торгов акциями компании связана с финотчетностью. Чистая прибыль компании за второй квартал 2016−2017 финансового года, завершившийся 31 декабря, выросла в годовом выражении на 3,6%, до 5,2 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 0,66 доллара против прибыли в 0,62 доллара за аналогичный период предыдущего фингода. Выручка за отчетный период выросла на 1,24% — до 24,09 миллиарда долларов.

Microsoft особо отметила успехи в подразделении, специализирующемся на облачных технологиях. Выручка в нем увеличилась на 8%, составив 6,9 миллиарда долларов.