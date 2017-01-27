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19:25 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

Новые квитанции за услуги ЖКХ жители республики получат уже в середине февраля

Новые квитанции за услуги ЖКХ жители республики получат уже в середине февраля. Многих ждет увеличение суммы на ОДН. Это связано с изменением норматива и ужесточением штрафа для тех, кто не установил поквартирные счетчики.

Напомним, с 1 января 2017 года изменились правила начисления платы за общедомовые нужды. Что именно изменилось — выясняла корреспондент «Вести-Башкортостан».

Отношение квартиросъемщиков к общему имуществу не перестает возмущать, рассказывает житель общежития Валентин Фоменко. Горит ли в коридоре свет, или весь день из крана капает вода — временным жильцам зачастую все равно.

При этом, именно разница между нормативными объемами, данными индивидуальных приборов учета и показаниями общедомового счетчика и есть тот самый ОДН. В этом отношении ничего не меняется, говорит заместитель директора УЖХ по Советскому району Фагим Салимьянов.

Однако статья расходов на общедомовые нужды переводится из разряда коммунальных услуг в разряд жилищных. Произошедшие изменения можно наглядно увидеть на макете нового платежного документа.

Если прежде затраты на общедомовые нужды располагались под статьей расходов на коммунальные услуги. То теперь они входят в графу «содержание дома». Жильцов, разумеется, волнует как нововведения отразятся на сумме затрат на ОДН. В ЕРКЦ поясняют: тарифы остались прежними.

А вот норматив изменился, он зависит от многих факторов. Больше остальных изменения почувствуют собственники квартир, в которых не установлены индивидуальные приборы учета.

До 1,5 увеличен повышающий коэффициент. То есть, наполовину выше норматива. Не касается это лишь тех домов, в которых технически невозможно установить счетчики. В случае, если в квартире никто не прописан, то сумма за ОДН будет начисляться на всех собственников.

Источник: ГТРК Башкортостан
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