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20:04 (мск), источник: Интерфакс

Еврокомиссия защитила географическое наименование очередного французского сыра

Москва. 27 января. INTERFAX.RU — Европейская комиссия дала согласие на заявку Франции о внесении в регистр защищенных географических наименований сыра «Савойский раклет» («Raclette de Savoie»), сообщила в пятницу пресс-служба ЕК.

Этот сыр круглой формы производится во французских департаментах Савойя и Верхняя Савойя и в некоторых коммунах департаментов Эн и Изер.

Как сообщается в комментарии к решению, «Савойский раклет» был известен на этих территориях еще в средние века, когда пастухи ели «поджаренный сыр». Полукруг сыра расплавляли, положив его рядом с пламенем горящих дров. И только в начале ХХ века у этого блюда появилось название раклет (raclette), произошедшее от французского глагола racler — соскребать, соскабливать. В данном случае — расплавленный сыр со сковороды, чтобы положить его на картофель в тарелке.

«Савойский раклет» стал 239 защищенным географическим наименованием французских продуктов в перечне из почти 1600 продовольственных продуктов стран ЕС.

Определите ли вы сыр по картинке?

Сможете отличить бри от камамбера, а раклет от горгондзолы? Проверьте, настоящий ли вы сырный гурман!

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