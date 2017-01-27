Еврокомиссия защитила географическое наименование очередного французского сыра

Этот сыр круглой формы производится во французских департаментах Савойя и Верхняя Савойя и в некоторых коммунах департаментов Эн и Изер.

Как сообщается в комментарии к решению, «Савойский раклет» был известен на этих территориях еще в средние века, когда пастухи ели «поджаренный сыр». Полукруг сыра расплавляли, положив его рядом с пламенем горящих дров. И только в начале ХХ века у этого блюда появилось название раклет (raclette), произошедшее от французского глагола racler — соскребать, соскабливать. В данном случае — расплавленный сыр со сковороды, чтобы положить его на картофель в тарелке.

«Савойский раклет» стал 239 защищенным географическим наименованием французских продуктов в перечне из почти 1600 продовольственных продуктов стран ЕС.

Определите ли вы сыр по картинке?

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