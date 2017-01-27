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20:05 (мск), источник: Капитал

Реальная зарплата украинцев выросла на 11,6%, — Госстат

Реальная заработная плата в Украине в декабре 2016 года была выше показателя декабря 2015 года на 11,6%

Источник: Капитал

Реальная заработная плата в Украине в декабре 2016 года была выше показателя декабря 2015 года на 11,6%, говорится в сообщении Государственной службы статистики Украины, информирует УНИАН.

При этом, по сравнению с ноябрем 2016 года, в декабре прошлого года реальная заработная плата выросла на 18,6%. Средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в декабре 2016 года выросла на 19,8% по сравнению с ноябрем и составила 6 475 грн. Данное значение в 4 раза выше уровня минимальной заработной платы в Украине, которая в декабре 2016 года составляла 1 600 грн.

В Госстате отметили, что по сравнению с декабрем 2015 года в декабре 2016 года средняя номинальная зарплата выросла на 23,8%. Самые высокие средние зарплаты в декабре были зафиксированы в авиационном транспорте — 27,3 тыс. грн, производстве фармацевтической продукции — 12,8 тыс. грн, финансовой, страховой деятельности и сфере телекоммуникаций — по 11 тыс. грн.

Наименьший уровень средней зарплаты в декабре был зафиксирован в сферах почтовой и курьерской деятельности — 3,4 тыс. грн и организации питания — 4,2 тыс. грн. Данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

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