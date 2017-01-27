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21:31 (мск), источник: Sputnik.by

Россия запретила поставки говядины с двух белорусских предприятий

В Россельхознадзоре полагают, что белорусские предприятия легализуют украинскую говядину в РФ под видом белорусской.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 27 янв — Sputnik. Россельхознадзор с 28 января временно ограничил поставки говядины с двух белорусских предприятий — ОСП «Производственный комбинат» Лельчицкого райпо и ООО «Онэксимпрод» из-за подозрений в реэкспорте мяса из Украины, сообщило в пятницу российское ведомство.

«Россельхознадзор принял решение о введении с 28 января временных ограничений на поставки мяса говядины предприятия Лельчицкое райпо ОСП “Производственный комбинат”. Служба также обратилась к белорусской стороне с просьбой исключить данное предприятие из реестра предприятий Таможенного союза. Кроме того с 28 января… вводятся временные ограничения на поставки мяса говядины предприятия ООО “Онэксимпрод” до проведения консультаций с белорусской стороной», — говорится в сообщении.

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По данным Россельхознадзора, в 2015 году из Беларуси в Россию ввезено свыше 132 тысяч тонн мяса говядины, а в 2016 году этот объем составил более 153 тысяч тонн. Вместе с тем, в 2016 году Беларусь увеличила ввоз данной продукции из Украины (объем поставок составил 19,602 тысячи тонн — мороженая и охлажденная говядина) на белорусские предприятия, внесенные в реестр предприятий Таможенного союза и имеющие право поставок на территорию РФ.

«При этом особо показательным является деятельность предприятия ООО “Онэксимпрод”, поставки говядины которого в РФ в 2016 году и по состоянию на 22 января составили ровно тот объем, который был ввезен на это предприятие из Украины», — отмечает российское ведомство. Так, на предприятие в 2016 году из Украины поступили 226 тонн продукции, в 2017 году — 172 тонны. В то же время в РФ поставлено в 2016 году 228 тонн, в 2017 году — 128 тонн.

По мнению Россельхознадзора, данный факт свидетельствует о легализации украинской говядины под видом белорусской. Сложившая ситуация стала возможной в связи с отсутствием системы прослеживаемости продукции в Беларуси, отмечает ведомство.

«Кроме того, регулярные попытки поставок обезличенной говядины из Беларуси в Россию являются дополнительным весомым аргументом в пользу суждений Россельхознадзора. В качестве одного из последних примеров можно считать запрет на ввоз 20 тонн замороженной говядины в полутушах производства Лельчицкое райпо ОСП “Производственный комбинат”. Попытка ввоза была пресечена 17 января… При проведении ветеринарного контроля установлено, что на части полутуш имеются следы срезов ветеринарных клейм, что само по себе говорит о перемаркировки товара в целях сокрытия его происхождения», — добавили в Россельхознадзоре.

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