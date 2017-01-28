На улице Русской во Владивостоке идёт ремонт дороги
Рабочие предварительно подготовили участок дороги для укладки асфальта.
Рабочие предварительно подготовили участок дороги для укладки асфальта.
На улице Русской во Владивостоке начался
Рабочие предварительно подготовили участок дороги для укладки асфальта, пролили битумом, уложили холодный асфальт и уплотнили ручным виброкатком.
Технология ремонта дорог холодным асфальтом — единственный способ устранить «очаги аварийности» на дорогах в зимний период. В столице Приморья эта технология используется уже несколько лет, но
Ремонт дорог холодным асфальтом — временная мера. С наступлением положительных температур наружного воздуха во Владивостоке начнётся ремонт основных магистралей, внутриквартальных проездов и пешеходных зон горячими асфальтобетонными смесями.
Напомним, что на прошлой неделе бригады дорожных служб провели ремонтные работы по проспекту 100-летия Владивостока, ул. Батарейной, Октябрьской, Коммунаров, Океанскому проспекту, на перекрёстке улиц Черемуховой и Харьковской, Набережной и другим. В ближайшее время будет отремонтирован участок дороги по Народному проспекту, Окатовой и многим другим.