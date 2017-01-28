Новый мост построят в Чугуевском районе Приморья

Сейчас на этом месте сооружен временный мост, но на следующей неделе начнется строительство новой постоянной конструкции. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на администрацию региона.

«На этом участке старый мост не просто смыло, а унесло течением», — рассказал глава Чугуевского района Анатолий Баскаков вице-губернатору Евгению Вишнякову, который по поручению главы региона лично контролирует ход восстановительных работ и подготовку региона к весенним паводкам.

Анатолий Баскаков добавил, что уже заключен контракт с подрядчиком.

«В первых числах февраля приступает к монтажу моста. Это будет быстровозводимое четырехпролетное сооружение, стоимость его составит 1,7 миллиона рублей», — сообщил он.

Евгений Вишняков отметил, новый мост позволит обеспечить более высокий пропуск воды и выдержать её нагрузку.

«Задача Администрации Приморья вместе с муниципалитетами сделать все, чтобы в период весенних паводков не допустить затопления населенных пунктов. Для этого сейчас нужно до наступления периода половодья привести в порядок гидротехнические сооружения, расчистить, спрямить русла рек», — подчеркнул Евгений Вишняков.