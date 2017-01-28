Новый мост построят в Чугуевском районе Приморья
Новый мост построят на участке дороги
Новый мост построят на участке дороги
Сейчас на этом месте сооружен временный мост, но на следующей неделе начнется строительство новой постоянной конструкции. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на администрацию региона.
«На этом участке старый мост не просто смыло, а унесло течением», — рассказал глава Чугуевского района Анатолий Баскаков
Анатолий Баскаков добавил, что уже заключен контракт с подрядчиком.
«В первых числах февраля приступает к монтажу моста. Это будет быстровозводимое четырехпролетное сооружение, стоимость его составит 1,7 миллиона рублей», — сообщил он.
Евгений Вишняков отметил, новый мост позволит обеспечить более высокий пропуск воды и выдержать её нагрузку.
«Задача Администрации Приморья вместе с муниципалитетами сделать все, чтобы в период весенних паводков не допустить затопления населенных пунктов. Для этого сейчас нужно до наступления периода половодья привести в порядок гидротехнические сооружения, расчистить, спрямить русла рек», — подчеркнул Евгений Вишняков.
Отметим, на сегодняшний день расчищено и укреплено более 63 километров береговой линии и русел рек. Сумма выполненных работа составила почти 130 миллионов рублей.