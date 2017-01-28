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12:06 (мск), источник: dostup1.ru

Южный Урал получит на «Безопасные и качественные дороги» 1 млрд рублей

Федеральные деньги пойдут на приведение в нормативное состояние и снижение очагов аварийности автомобильных дорог Челябинской агломерации, общая протяженность которых 2 310 километров.

Источник: Reuters

Челябинская область получит 1 млрд рублей из федерального бюджета в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» — эти средства дополнят дорожный фонд региона, который составляет 7,3 млрд рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на постановление правительства РФ.

Губернатор Борис Дубровский утвердил программу «Безопасные и качественные дороги», необходимую для получения федеральных средств. Процедура по подписанию соглашения к этой программе в Минтрансе РФ начнется 7 февраля.

Деньги будут направлены на приведение в нормативное состояние и снижение очагов аварийности автомобильных дорог Челябинской агломерации, общая протяженность которых составляет 2 310 километров, в том числе федеральные трассы (241 км), региональные и межмуниципальные трассы (1 449 км) и автодороги местного значения (620 км).

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