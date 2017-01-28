Нацбанк: Результаты дедолларизации можно назвать беспрецедентными

За 2016 год депозиты в тенге выросли на 3,3 трлн тенге (на 66,4%), в иностранной валюте — снизились на 1,1 трлн тенге (на 9,9%), говорится в сообщении Национального банка.

По словам Данияра Акишева, произошло изменение структуры депозитов. Уровень долларизации депозитов снизился с максимума в 70% в январе 2016 года до 54,6% в декабре 2016 года. Депозиты юридических лиц в тенге и в инвалюте практически сравнялись (доля депозитов в инвалюте снизилась с 62,1% до 49,1%). Во вкладах физических лиц доля депозитов в иностранной валюте снизилась до 62% (максимум 80% в январе 2016 года).

Данияр Акишев отметил, что результаты дедолларизации в Казахстане можно назвать беспрецедентными (снижение на 15,2 процентных пунктов в течение одного 2016 года). Он также привел статистику по деддоларизации, в соответствии с которой другие страны затратили на такой переход многие годы.