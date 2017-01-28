Петербургский суд не принял иск о передаче Исаакия РПЦ

«Оспариваемым распоряжением комитета имущественных отношений не принято решение о передаче имущества религиозного назначения религиозной организации, а утвержденный данным распоряжением план мероприятий не подменяет и не может подменять собой решения о передаче», — говорится в определении суда по этому вопросу.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Санкт-Петербургского городского суда Дарьи Лебедевой.

Напомним, решение о передаче памятника РПЦ глава Петербурга Георгий Полтавченко принял в начале января нынешнего года.

При этом губернатор подчеркнул, что Исаакиевский собор будет доступен для посещения независимо от религиозной принадлежности. До настоящего времени он находился в управлении Государственного музея-памятника «Исаакиевский Собор».

Иск группы активистов, протестующих против такой передачи, был зарегистрирован Василеостровским судом 25 января и сейчас суд вынес свое решение.

Справка «РГ»

Исаакиевский собор — крупнейший православный храм Петербурга. Строительство храма в стиле позднего классицизма велось с 1818 по 1858 годы. Проект собора создал Огюст Монферран. Высота Исаакиевского собора превышает 100 метров, а площадь составляет — 4 тысячи квадратных метров. Это четвертый собор в честь Исаакия Далматского.

После революции Исаакиевский собор был разорен, в 1928 году там официально прекратилась служба. Тогда же здание отдали под музей. Службы в храме возобновлены в 1990 году.