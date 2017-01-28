Около 60 новых поликлиник и больниц постоят в столице

Столичные власти намерены построить в Москве около 60 новых объектов здравоохранения до конца 2019 года. Об этом в субботу, 28 января, сообщил «Интерфаксу» заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Бюджетные расходы на возведение объектов здравоохранения до конца 2019 года вырастут по сравнению с предыдущим периодом почти вдвое и составят около 233 миллиардов рублей. Это позволит построить 60 объектов здравоохранения, в том числе 32 поликлиники», — заявил он.

Хуснуллин также отметил, что первые 11 медицинских учреждений будут возведены в столице уже в 2017 году. Заммэра подчеркнул, что одними из первых в эксплуатацию введут несколько учреждений в Новой Москве, в частности, больницы в Коммунарке, поликлиники в Щербинке и Птичном. Кроме того, планируется максимально быстро завершить работы по строительству медицинского кластера в Сколково и реконструкцию Морозовской детской клинической больницы.