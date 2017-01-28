Валютный рынок Казахстана стабилизировался — Акишев
Председатель Национального банка РК Данияр Акишев считает, что ситуация на валютном рынке стабилизировалась.
Председатель Национального банка РК Данияр Акишев считает, что ситуация на валютном рынке стабилизировалась.
Такое мнение Акишев выразил в ходе заседания технического комитета по
По словам Акишева, курс тенге значительно изменялся только в начале 2016 года. Его колебания были связаны со снижением цены на нефть, особенно в январе 2016 года. Далее динамика курса тенге не демонстрировала резких колебаний, а за 2016 год тенге по отношению к доллару США укрепился на 2%.
Глава финрегулятора также сообщил, что интервенции Национального банка на валютном рынке за год были минимальны — 2,9 млрд долларов США в форме покупки иностранной валюты. Их основной объем пришелся на первые месяцы года.
— В летние месяцы участие Национального банка в валютных торгах было незначительным, а с сентября наше участие равно нулю. При этом даже в начале 2016 года наше присутствие на рынке было связано с избыточным предложением иностранной валюты в результате перетока депозитов и других сбережений из иностранной валюты в национальную, — подчеркнул Акишев.
Технический комитет является коллегиальным органом НБ РК, не входящим в его организационную структуру.
Основная функция — определение согласованных, оперативных действий Национального банка в области