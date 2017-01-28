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15:13 (мск), источник: 365info.kz

Валютный рынок Казахстана стабилизировался — Акишев

Председатель Национального банка РК Данияр Акишев считает, что ситуация на валютном рынке стабилизировалась.

Источник: 365info.kz

Такое мнение Акишев выразил в ходе заседания технического комитета по денежно-кредитной политике при Нацбанке, передает «Казинформ».

По словам Акишева, курс тенге значительно изменялся только в начале 2016 года. Его колебания были связаны со снижением цены на нефть, особенно в январе 2016 года. Далее динамика курса тенге не демонстрировала резких колебаний, а за 2016 год тенге по отношению к доллару США укрепился на 2%.

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Глава финрегулятора также сообщил, что интервенции Национального банка на валютном рынке за год были минимальны — 2,9 млрд долларов США в форме покупки иностранной валюты. Их основной объем пришелся на первые месяцы года.

— В летние месяцы участие Национального банка в валютных торгах было незначительным, а с сентября наше участие равно нулю. При этом даже в начале 2016 года наше присутствие на рынке было связано с избыточным предложением иностранной валюты в результате перетока депозитов и других сбережений из иностранной валюты в национальную, — подчеркнул Акишев.

Технический комитет является коллегиальным органом НБ РК, не входящим в его организационную структуру.

Основная функция — определение согласованных, оперативных действий Национального банка в области денежно-кредитной политики. На заседаниях вырабатываются действия Национального банка на финансовых рынках на предстоящий период, определяется уровень ставок вознаграждения по основным операциям денежно-кредитной политики.

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