Рогозин объявил сроки возобновления пусков «Протона-М»
Три
Три
Он также заявил, что Воронежскому механическому заводу (ВМЗ), который собирает двигатели для
В субботу, 28 января, Рогозин посетил ВМЗ, где прошло совещание при участии генерального директора «Роскосмоса» Игоря Комарова.
В среду, 25 января, «Коммерсантъ» со ссылкой на нескольких
По информации собеседников издания, поводом для такого решения стали технологические проблемы, обнаруженные в ходе испытаний одного из жидкостных двигателей второй ступени
В частности, выяснилось, что при сборке двигателей вместо материалов с использованием драгоценных металлов применялись «неликвидные компоненты», которые оказались менее жаростойкими. Как отмечало издание, ситуацией заинтересовались сотрудники ФСБ и Следственного комитета, которые пытаются понять, каким образом произошла замена материала, если по документам все двигатели в полном порядке.
После этого в «Роскосмосе» заявили, что корпорация проводит тотальную проверку качества продукции, производимой предприятиями отрасли, в связи с чем возможны задержки пусков
По результатам испытаний «Роскосмос» заявил, что при производстве двигателя второй ступени
Вместо штатного в них был применен другой, более дорогостоящий припой с содержанием драгметалла.
После совещания на ВМЗ Рогозин заявил, что все виновные в подмене технологии и документации будут «жестко наказаны».