Рогозин объявил сроки возобновления пусков «Протона-М»

В субботу, 28 января, Рогозин посетил ВМЗ, где прошло совещание при участии генерального директора «Роскосмоса» Игоря Комарова.

Он также заявил, что Воронежскому механическому заводу (ВМЗ), который собирает двигатели для ракеты-носителя, будет оказана поддержка для техперевооружения.

В среду, 25 января, «Коммерсантъ» со ссылкой на нескольких топ-менеджеров предприятий космической промышленности сообщил, что руководство «Роскосмоса» отозвало на ВМЗ все двигатели второй и третьей ступеней ракет-носителей «Протон-М», выпущенные за последние несколько лет.

По информации собеседников издания, поводом для такого решения стали технологические проблемы, обнаруженные в ходе испытаний одного из жидкостных двигателей второй ступени ракеты-носителя.

В частности, выяснилось, что при сборке двигателей вместо материалов с использованием драгоценных металлов применялись «неликвидные компоненты», которые оказались менее жаростойкими. Как отмечало издание, ситуацией заинтересовались сотрудники ФСБ и Следственного комитета, которые пытаются понять, каким образом произошла замена материала, если по документам все двигатели в полном порядке.

После этого в «Роскосмосе» заявили, что корпорация проводит тотальную проверку качества продукции, производимой предприятиями отрасли, в связи с чем возможны задержки пусков ракет-носителей «Протон».