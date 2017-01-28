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14:34 (мск), источник: РБК

Рогозин объявил сроки возобновления пусков «Протона-М»

Три ракеты-носителя «Протон-М» будут разобраны для замены двигателей второй и третьей ступени, пуски будут возобновлены через 3,5 месяца. Об этом на своей странице в Twitter сообщил вице-премьер Дмитрий Рогозин.

Источник: AP 2016

Он также заявил, что Воронежскому механическому заводу (ВМЗ), который собирает двигатели для ракеты-носителя, будет оказана поддержка для техперевооружения.

В субботу, 28 января, Рогозин посетил ВМЗ, где прошло совещание при участии генерального директора «Роскосмоса» Игоря Комарова.

В среду, 25 января, «Коммерсантъ» со ссылкой на нескольких топ-менеджеров предприятий космической промышленности сообщил, что руководство «Роскосмоса» отозвало на ВМЗ все двигатели второй и третьей ступеней ракет-носителей «Протон-М», выпущенные за последние несколько лет.

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По информации собеседников издания, поводом для такого решения стали технологические проблемы, обнаруженные в ходе испытаний одного из жидкостных двигателей второй ступени ракеты-носителя.

В частности, выяснилось, что при сборке двигателей вместо материалов с использованием драгоценных металлов применялись «неликвидные компоненты», которые оказались менее жаростойкими. Как отмечало издание, ситуацией заинтересовались сотрудники ФСБ и Следственного комитета, которые пытаются понять, каким образом произошла замена материала, если по документам все двигатели в полном порядке.

После этого в «Роскосмосе» заявили, что корпорация проводит тотальную проверку качества продукции, производимой предприятиями отрасли, в связи с чем возможны задержки пусков ракет-носителей «Протон».

По результатам испытаний «Роскосмос» заявил, что при производстве двигателя второй ступени ракеты-носителя «Протон-М» был использован припой, который не соответствует конструкторской документации.

Вместо штатного в них был применен другой, более дорогостоящий припой с содержанием драгметалла.

После совещания на ВМЗ Рогозин заявил, что все виновные в подмене технологии и документации будут «жестко наказаны».

Комментарии
7
Сергей Саморуков
Мы с времён СССР славились рационализаторами и "подменами" чего-то ,т.к. технология считалась второстепенной после конструирования . Ну и технологи получали меньше конструкторов . Напомню , что Жигули "Копейка" , собранные ещё из итальянских комплектующих работали прекрасно , а как мы "усовершенствовали" ,так и началось ...
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Евгений
Ну уж славился Союз... А не мы... Всю лазерную программу в основном поддерживали специалисты с университета Казахстана. Сары Шаган без них бы зачах, спасибо Горбачёву. Я думаю, Путин поставит всё на свои места, да, иногда тяжело, но ПРАВЕДНО....
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Иван Петров
А как же Равшан и Дмумшут (читай : Эльшат и рукоблуд)?
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