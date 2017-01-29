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01:37 (мск), источник: АиФ Челябинск

В 2017 под Челябинском может начаться строительство IKEA — Анатолий Лобко

Проект должен быть реализован до 2020 года.

Cтроительство IKEA в Сосновском районе может начаться в 2017 году, сообщает руководитель Агентства инвестиционного развития Челябинской области Анатолий Лобко.

АИР рассчитывает, в 2017 году удастся «перейти к инвестиционной фазе реализации проекта».

«Проект должен быть реализован до 2020 года, нужно уложиться в эти сроки. Мы приложим все усилия для того, чтобы строительство началось в этом году», — рассказывает Анатолий Лобко.

Отметим, в прошлом году специалисты АИРа оказывали сопровождение 45 проектам, из них около 20 перешли к стадии инвестирования.

Напомним, в 2016 году проект планировки посёлка Терема, где будет располагаться торговый комплекс «Мега» и магазин IKEA прошёл процедуру публичных слушаний.

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