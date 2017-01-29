«Газпром нефть» отчиталась, что платит в бюджет Омской области 5 миллиардов

Компания «Газпром нефть -ОНПЗ» подвела итоги налоговых отчислений в бюджет Омской области по результатам 2016 года. По данным компании, в бюджет региона ушло 5 миллиардов, что на 15 процентов больше, чем 2015 году.

Как сообщили в пресс-службе компании, в казну Омской области идут средства от 28 дочерних обществ группы компаний «Газпром нефть». Крупнейший налогоплательщик — омский нефтезавод, который увеличил налогоые платежи на 15 процентов.

По официальной информации, Омская область занимает 3-е место по объему налогов, перечисляемых «Газпром нефтью» в региональные бюджеты после крупнейших добывающих регионов ХМАО и ЯНАО (компания работает в 60-ти субъектах федерации). По совокупному объему налоговых отчислений в региональный бюджет и социальных инвестиций в 2016 году Омская область сохранила 1 место среди всех регионов деятельности «Газпром нефти».

Тем не менее в декабре прошлого года депутаты Заксобрания написали коллективное обращение к топ-менеджерам нефтегазового гиганта с просьбой отказаться от процессинга, тем самым увеличив объем налогов, перечисляемых Омской области.

В ответ в «Газпром нефти» заявили, что компания итак платит много налогов, а отказ от процессинга сможет сказаться в сторону уменьшения. Но депутаты Заксобрания все еще надеются получить ответ от главы «Газпрома» Алексея Миллера.