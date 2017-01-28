Новая дорога появится на северо-западе Москвы в 2018 году

Столичные власти планируют закончить работы по строительству участка Северо-западной хорды от Рублевского шоссе до проспекта Маршала Жукова к концу 2018 года. Об этом в субботу, 28 января, сообщил «Интерфаксу» заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
«Уже началось строительство участка хорды от проспекта Маршала Жукова до Рублевского шоссе через Нижние Мневники, включая два моста через Москву-реку. Здесь мы завершим работы до конца 2018 года», — сказал он.
Чиновник также отметил, что новая дорога заметно разгрузит не только Рублевское шоссе и проспект Маршала Жукова, но и несколько улиц в районе Кунцево и Крылатском.
Северо-западная хорда объединит территории четырех округов города — Западного, Северо-Западного, Северного и Северо-Восточного. Общая длина дороги составит около 20 километров. Уже известно, что на трассе будет два моста, семь тоннелей и 16 эстакад. Также там предполагается создание 30 пешеходных переходов.