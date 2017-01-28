В РЖД озвучили пропускную способность железной дороги в обход Украины

КОЛЕСНИКОВКА (Воронежская область), 28 янв — РИА Новости. Пропускная способность двухпутной электрофицированной железной дороги в обход территории Украины на участке Журавка-Миллерово после ее ввода в эксплуатацию составит до 240 пассажирских и грузовых поездов в сутки в двух направлениях. Об этом сообщил сегодня журналистам вице-президент ОАО «РЖД» Олег Тони.

Пропускная способность этого участка после завершения строительства будет в соответствии с графиком. Только в летнем периоде пассажирских поездов идет 62 в каждую сторону, и столько же товарняков.

По словам вице-президента РЖД, в настоящее время в возведении железнодорожной ветки участвуют 2500 гражданских строителей и 1500 единиц техники.

Тони сообщил, что в соответствии с утвержденным графиком производства работ, РЖД взяла на себя жесткие обязательства по снабжению стройки песком, шпалами и щебнем. «Могу вас заверить, что все обязательства будут выполнены», — заявил он.

Отвечая на вопрос, не вредит ли строительству дороги снежная и холодная зима, вице-президент РЖД сказал: «Не вредит, наоборот, морозы сейчас нужны больше, чем оттепель. Чем больше подморозит, тем быстрее и с огоньком будем мы работать».

Олег Тони вместе с заместителем министра обороны Дмитрием Булгаковым сегодня находится с рабочей поездкой в Воронежской области для контроля за ходом строительства железной дороги в обход Украины.