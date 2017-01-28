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19:42 (мск), источник: РИА Новости

В РЖД озвучили пропускную способность железной дороги в обход Украины

По завершении строительства железная дорога ежедневно будет пропускать по 240 пассажирских и грузовых поездов в двух направлениях.

Источник: РИА Новости

КОЛЕСНИКОВКА (Воронежская область), 28 янв — РИА Новости. Пропускная способность двухпутной электрофицированной железной дороги в обход территории Украины на участке Журавка-Миллерово после ее ввода в эксплуатацию составит до 240 пассажирских и грузовых поездов в сутки в двух направлениях. Об этом сообщил сегодня журналистам вице-президент ОАО «РЖД» Олег Тони.

Пропускная способность этого участка после завершения строительства будет в соответствии с графиком. Только в летнем периоде пассажирских поездов идет 62 в каждую сторону, и столько же товарняков.
Олег Тонивице-президент ОАО "РЖД"

По словам вице-президента РЖД, в настоящее время в возведении железнодорожной ветки участвуют 2500 гражданских строителей и 1500 единиц техники.

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Тони сообщил, что в соответствии с утвержденным графиком производства работ, РЖД взяла на себя жесткие обязательства по снабжению стройки песком, шпалами и щебнем. «Могу вас заверить, что все обязательства будут выполнены», — заявил он.

Отвечая на вопрос, не вредит ли строительству дороги снежная и холодная зима, вице-президент РЖД сказал: «Не вредит, наоборот, морозы сейчас нужны больше, чем оттепель. Чем больше подморозит, тем быстрее и с огоньком будем мы работать».

Олег Тони вместе с заместителем министра обороны Дмитрием Булгаковым сегодня находится с рабочей поездкой в Воронежской области для контроля за ходом строительства железной дороги в обход Украины.

Комментарии
9
Василиса Премудрая
Что ерничаете? Зачем? Максимально хорошо ведь сделали, быстро. Можно хоть самим ехать по делам, или к родственникам, или грузовые перевозки устраивать.
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Новый день
Он обижен тем, что его удел давить клаву, сидя на продавленном диване виня в своей несостоятельности Российское государство.
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А Б
Интересная мысль - прокладывать железную дорогу в обход тех стран, которые не нравятся РФ. Учитывая то, что РФ не нравятся практически все страны, окружающие её, по чьим же территориям могут проходить эти объездные дороги?
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