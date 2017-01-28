В Киеве демонтировали три незаконные газозаправки — прокуратура

КИЕВ, 28 янв — РИА Новости Украина. В Киеве демонтировали три незаконные газозаправочные станции, изъято более 22 тонн сжиженного газа. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры г. Киев в Facebook.

Отмечается, что сотрудники ведомства совместно с Управлением защиты экономики ДЗЭ Нацполиции Украины прекратили деятельность трех нелегальных газозаправочных пунктов, находившихся на ул. Тепловозной, проспекте Воссоединения и проспекте П. Григоренко в Дарницком районе столицы.

«Указанные заправки функционировали без разрешительных документов и были расположены в опасной близости к жилым домам», — говорится в сообщении.

В рамках уголовного производства по ст.272 (нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью) УК проведен демонтаж нелегальных заправок. Во время следственных действий правоохранители изъяли цистерны со сжиженным газом в объеме свыше 22 тысяч литров и оборудование для осуществления незаконной деятельности.

«В рамках следствия назначена пожарно-техническая экспертиза по изъятому имуществу. Также подготовлено ходатайство в суд об аресте нелегального оборудования», — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что полицейские раскрыли преступную схему по продаже на заправках сжиженного газа, предназначавшегося якобы для бытовых нужд, которой занимались сотрудники энергетической таможни.