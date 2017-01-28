В Киеве демонтировали три незаконные газозаправки — прокуратура
Согласно информации, правоохранители изъяли цистерны со сжиженным газом в объеме свыше 22 тысяч литров и оборудование для осуществления незаконной деятельности.
Согласно информации, правоохранители изъяли цистерны со сжиженным газом в объеме свыше 22 тысяч литров и оборудование для осуществления незаконной деятельности.
КИЕВ, 28 янв — РИА Новости Украина. В Киеве демонтировали три незаконные газозаправочные станции, изъято более 22 тонн сжиженного газа. Об этом сообщает
Отмечается, что сотрудники ведомства совместно с Управлением защиты экономики ДЗЭ Нацполиции Украины прекратили деятельность трех нелегальных газозаправочных пунктов, находившихся на ул. Тепловозной, проспекте Воссоединения и проспекте П. Григоренко в Дарницком районе столицы.
«Указанные заправки функционировали без разрешительных документов и были расположены в опасной близости к жилым домам», — говорится в сообщении.
В рамках уголовного производства по ст.272 (нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью) УК проведен демонтаж нелегальных заправок. Во время следственных действий правоохранители изъяли цистерны со сжиженным газом в объеме свыше 22 тысяч литров и оборудование для осуществления незаконной деятельности.
«В рамках следствия назначена
Ранее сообщалось, что полицейские раскрыли преступную схему по продаже на заправках сжиженного газа, предназначавшегося якобы для бытовых нужд, которой занимались сотрудники энергетической таможни.