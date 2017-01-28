Пропускная способность дороги в обход Украины составит 240 поездов в сутки
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КИЕВ, 28 янв — РИА Новости Украина. Железная дорога в обход Украины на участке
«Пропускная способность этого участка после завершения строительства будет в соответствии с графиком. Только в летнем периоде пассажирских поездов идет 62 в каждую сторону, и столько же товарняков», — сказал он.
По словам
Тони сообщил, что в соответствии с утвержденным графиком производства работ, РЖД взяла на себя жесткие обязательства по снабжению стройки песком, шпалами и щебнем. «Могу вас заверить, что все обязательства будут выполнены», — заявил он.
Отвечая на вопрос, не вредит ли строительству дороги снежная и холодная зима,
Ранее сообщалось, что железнодорожные войска России в полном объеме возобновили строительство железной дороги в обход Украины после новогодних праздников.