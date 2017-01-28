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23:27 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Пропускная способность дороги в обход Украины составит 240 поездов в сутки

Согласно информации вице-президента ОАО «РЖД» Олега Тони, в настоящее время в возведении железнодорожной ветки участвуют 2500 гражданских строителей и 1500 единиц техники.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 28 янв — РИА Новости Украина. Железная дорога в обход Украины на участке Журавка-Миллерово будет иметь пропускную способность до 240 пассажирских и грузовых поездов в сутки в двух направлениях. Об этом заявил вице-президент ОАО «РЖД» Олег Тони.

«Пропускная способность этого участка после завершения строительства будет в соответствии с графиком. Только в летнем периоде пассажирских поездов идет 62 в каждую сторону, и столько же товарняков», — сказал он.

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По словам вице-президента РЖД, в настоящее время в возведении железнодорожной ветки участвуют 2500 гражданских строителей и 1500 единиц техники.

Тони сообщил, что в соответствии с утвержденным графиком производства работ, РЖД взяла на себя жесткие обязательства по снабжению стройки песком, шпалами и щебнем. «Могу вас заверить, что все обязательства будут выполнены», — заявил он.

Отвечая на вопрос, не вредит ли строительству дороги снежная и холодная зима, вице-президент РЖД сказал: «Не вредит, наоборот, морозы сейчас нужны больше, чем оттепель. Чем больше подморозит, тем быстрее и с огоньком будем мы работать».

Ранее сообщалось, что железнодорожные войска России в полном объеме возобновили строительство железной дороги в обход Украины после новогодних праздников.

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