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11:06 (мск), источник: AmurMedia.ru

Росприроднадзор запретил эксплуатировать дробильные установки в порту Ванино

Сделан первый шаг для оздоровления экологической обстановки.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 29 января, AmurMedia.

Росприроднадзор в сопровождении полиции опечатал сеялки на территории порта Ванино. Механизмы, которые создавали интенсивное пыление угля посёлку Ванино Хабаровского края, по решению надзорных органов остановлены сроком до 90 суток. Сделан первый шаг для оздоровления экологической обстановки Ванино. Это стало возможным благодаря активной позиции жителей, которым не безразлично здоровье своих родных и близких, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на информационный портал Дальневосточного побережья «Наша Гавань».

Росприроднадзор отмечает, что в течение последнего года юридическое лицо 4 раза привлекалось к административной ответственности за экологические нарушения, при этом на сегодняшний день продолжает нарушать природоохранное законодательство в области охраны атмосферного воздуха.

Для того, чтобы довести начатое дело до конца, не просто остановить, а запретить окончательно дробление угля в порту Ванино, надо собраться на митинг и своим участием показать, что жители побережья не потерпят обмана, угроз и шантажа от собственников Мечела. Только массовость и совместные действия позволят вразумить зарвавшееся руководство порта.

29 января 2017 года, в 14−00 на площади Маяковского состоялся митинг.

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