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11:02 (мск), источник: AmurMedia.ru

Проект «Доступная рыба» в Хабаровском крае расширяет свой ассортимент

Вскоре на прилавках в рамках реализуемой программы появятся мойва и навага.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 29 января, AmurMedia.

В Хабаровском крае расширят ассортимент продукции, реализуемой в рамках проекта «Доступная рыба». После промысловых путин на прилавках появится замороженная мойва, которая раньше не реализовывалась в рамках проекта, а также навага. Планируется, что их цена будет в среднем на 30% ниже рыночной, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

Как сообщили в комитете потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности края, с начала года на прилавки уже поступило 4,5 тонн продукции. Это лососевые и частиковые породы рыб, приобрести их можно в торговых сетях края.

В Хабаровске это «Самобранка», «Седьмая столица», «Амбар», «Три Кота Хабаровск», магазины «Ветеран» и «Любимые продукты» (НК Сити), ярмарка выходного дня в торговом центр «ЭкоДом». Продажи также организованы в Ванинском, Николаевском, Верхнебуреинском и других районах. Стоимость продукции в магазинах, участвующих в проекте, в течение двух лет не меняется и составляет не более 120 рублей за 1 килограмм.

«Снижение розничных цен мы получаем за счет организации прямых поставок от производителей, тем самым исключаются наценки, — отмечает председатель комитета рыбного хозяйства правительства края Кирилл Фирсов. — В текущем году работа в этом направлении продолжается. Ассортимент мороженой продукции планируется расширить после проведения промысловых путин и также совещаний с торговыми сетями».

Всего, с начала действия проекта, реализовать который поручил губернатор Вячеслав Шпорт, в торговые сети региона поставлено более 2,5 тысяч тонн рыбы различных пород.

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