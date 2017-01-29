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10:57 (мск), источник: AmurMedia.ru

Мастера из Южной Кореи завершили монтаж оборудования на МПС «Южная» в Хабаровске

Накануне зарубежные инженеры отбыли домой.

Источник: khabarovskadm.ru

Хабаровск, 29 января, AmurMedia.

Южнокорейские специалисты завершили монтаж оборудования на мусороперегрузочной станции «Южная» в Хабаровске. Сейчас зарубежные инженеры уже вернулись домой, но с наступлением тепла они вернутся в дальневосточную столицу, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе администрации города.

На протяжении полутора месяцев трое представителей южнокорейской фирмы-производителя оборудования «Иония» работали на площадке станции и руководили сборкой и установкой технологических линий, конвекторов, прессов, конвейеров, пылеуловителя, шрейдера для измельчения крупного мусора, вентиляционной и воздушно-фильтрационной систем. Ранее здесь уже были установлены два огромных компактера — их вес составляет 148 тонн, они способны прессовать твердые бытовые отходы со скоростью 70−80 тонн в час. Сейчас вокруг них надстраивается здание производственного корпуса «Южной», и стройка уже почти полностью завершена.

Стоит отметить, что на все агрегаты, коими теперь оснащена МПС, производитель дает 5-летнюю гарантию. Это оборудование успешно используется в работе аналогичных станций как в самой Южной Корее, так и в ряде стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Техника позволяет вести тщательную сортировку (во время работы МПС от мусорных масс будут отделять бумагу, картон, металл и пластик) и даже частичную переработку мусора, подготовку его к безопасному для экологии захоронению на полигоне.

Как рассказал директор МКУ «Служба заказчика по строительству и капитальному ремонту» администрации города Константин Белинский, мастера из Республики Корея вернутся в дальневосточную столицу с наступлением тепла, чтобы провести пуско-наладочные работы.

«Когда в Хабаровске установятся положительные температуры, мы сможем проложить все необходимые кабели и сети и приступить к пуско-наладке. Первые партии мусора станция сможет принять в начале лета», — сказал он.

Напомним, строительство МПС «Южная» стартовало весной прошлого года. Объект расположился в районе Южного промышленного узла на территории в 5 гектаров. Эта станция позволит очистить от мусора не только южную оконечность Хабаровска, но и Хабаровский сельский район. МПС «Южная» будет гораздо мощнее и современнее уже успешно работающей в Хабаровске МПС «Северная»: ее пропускная способность составляет 600 тысяч кубометров (или 90 тысяч тонн) мусора в год. Новая мусороперегрузочная станция обойдется городу более чем в 600 миллионов рублей. Предоставленный на льготных условиях азиатскими инвесторами кредит Хабаровск должен будет вернуть компании «LS» до 2019 года.

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