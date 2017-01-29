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10:51 (мск), источник: AmurMedia.ru

Единственное на Дальнем Востоке металлургическое предприятие «Амурметалл» продано

Стратегическим инвестором стала компании «Торэкс».

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 29 января, AmurMedia.

Компания «Торэкс» в ходе очередного раунда торгов приобрела завод «Амурметалл» в Комсомольске-на-Амуре. Таким образом, у единственного на Дальнем Востоке металлургического предприятия появился стратегический инвестор. Этой сделке предшествовала длительная работа по сохранению металлургического предприятия, которую вело правительство Хабаровского края во главе с губернатором Вячеславом Шпортом. Большую поддержку оказывал полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

«Нам важно сохранить уникальное предприятие в Комсомольске-на-Амуре. Сделать так, чтобы оно продолжало работать, и ни один сотрудник не потерял свое рабочее место. Можно сказать, что этот длительный и сложный этап по поиску инвестора завершился. Хабаровская компания “Торэкс” становится собственником “Амурметалла”. И сегодня под руководством правительства края начинается второй этап — реализация Стратегической программы развития металлургической промышленности в регионе», — отметил Вячеслав Шпорт.

Губернатор также подчеркнул, что власти края совместно с Минвостокразвития РФ прорабатывают возможность предоставления инвестору «Амурметалла» набора преференций. Речь может идти о включении предприятия в режим ТОСЭР и льготах на перевозку сырья -металлолома.

Отметим, что компания «Торэкс» уже является резидентом ТОСЭР «Хабаровск», где реализует проект по созданию металлургического мини-завода.

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