Молодежь Уфы приглашают на ярмарку вакансий

В числе предлагаемых рабочих мест — инженер, менеджер, мастер строительных и монтажных работ, преподаватель, водитель, сборщик мебели, электрик, кондитер, плотник, кондуктор, электрогазосварщик, администратор.

Посетителям ярмарки представят весь спектр государственных услуг в сфере занятости, включая информирование о ситуации на рынке труда, компьютерную диагностику и консультации по профессиональной ориентации.

Все услуги оказываются бесплатно.

Место и время проведения ярмарки: бульвар Ибрагимова, 47/1, с 10 до 12 часов.