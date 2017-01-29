Минздрав Иркутской области пожаловался на интернет-издание в Роскомнадзор

Министерство здравоохранения Иркутской области отправило в адрес Управления Роскомнадзора по региону письмо с просьбой организовать проведение мероприятий по контролю за соблюдением закона о СМИ в отношении портала newsbabr.com. Причиной жалобы стала публикация фотографий людей, отравившихся «Боярышником» в декабре 2016 года. По мнению министерства размещение таких материалов является нарушением врачебной тайны. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на сайт ведомства.

В Минздраве полагают, что руководство сайта newsbabr.com, разместив фотографии пациентов, нарушило право граждан на соблюдение врачебной тайны, закрепленное Федеральным законом № 323-ФЗ.

Министерство направило на электронный адрес, указанный на сайте, письмо с просьбой опровержения недостоверной информации 23 января ведомством был получен ответ о том, что newsbabr.com не является СМИ, а редактор, в чей адрес направлено письмо, не имеет к нему никакого отношения. Из полученного ответа с адреса irkbabr@gmail.com следует, что сайт newsbabr.com средством массовой информации не является.

В связи с этим Минздрав просит провести мероприятия по контролю за соблюдением закона о СМИ сайтом newsbabr.com.