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10:15 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Минздрав Иркутской области пожаловался на интернет-издание в Роскомнадзор

Портал опубликовал фотографии людей, отравившихся «Боярышником».

Источник: IrkutskMedia.ru

Министерство здравоохранения Иркутской области отправило в адрес Управления Роскомнадзора по региону письмо с просьбой организовать проведение мероприятий по контролю за соблюдением закона о СМИ в отношении портала newsbabr.com. Причиной жалобы стала публикация фотографий людей, отравившихся «Боярышником» в декабре 2016 года. По мнению министерства размещение таких материалов является нарушением врачебной тайны. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на сайт ведомства.

В Минздраве полагают, что руководство сайта newsbabr.com, разместив фотографии пациентов, нарушило право граждан на соблюдение врачебной тайны, закрепленное Федеральным законом № 323-ФЗ.

Министерство направило на электронный адрес, указанный на сайте, письмо с просьбой опровержения недостоверной информации 23 января ведомством был получен ответ о том, что newsbabr.com не является СМИ, а редактор, в чей адрес направлено письмо, не имеет к нему никакого отношения. Из полученного ответа с адреса irkbabr@gmail.com следует, что сайт newsbabr.com средством массовой информации не является.

В связи с этим Минздрав просит провести мероприятия по контролю за соблюдением закона о СМИ сайтом newsbabr.com.

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