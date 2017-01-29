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09:22 (мск), источник: Вести Приморье

В Приморье 177 ящиков краба пошли на рыбную муку

177 ящиков с крабом обнаружила полиция в микроавтобусе находкинского водителя. Деликатесных товар мужчина перевозил, не имея разрешительных документов. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Россельхознадзор.

Инспектор ДПС остановил микроавтобус Toyota Hiace на 102 км автодороги Артем-Находка-порт Восточный. В салоне и багажнике автомашины находилось 177 ящиков свежемороженого краба. Ветеринарных сопроводительных документов на продукцию у мужчины не оказалось.

За несоблюдение ветеринарно-санитарных правил при перевозке продукции животного происхождения жителя Находки привлекли к административной ответственности. Согласно «Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях» его ждет штраф от трех до пяти тысяч рублей.

По мнению инспекторов Россельхознадзора, учитывая то, что сомнительная продукция перевозилась из Находки в Уссурийск без документов, не исключено, что краб был добыт браконьерами в морской акватории юго-восточного побережья Приморского края и направлялся в центральные районы Приморья для реализации.

С данными протокола водитель согласился, оспаривать свою вину не стал. Дело передано для дальнейшего разбирательство в Юго-Восточный отдел по ветеринарному и карантинному фитосанитарному надзору.

В настоящее время груз краба арестован. По решению владельца, сомнительная продукция направлена на комплекс по утилизации биоотходов для переработки в рыбную муку.

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