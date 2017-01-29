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10:41 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе муниципалитеты сообщили график уборки на 30 января

УФА, 29 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Уфе муниципалитеты сообщили график уборки на 30 января.

В понедельник в Калининском районе будут чистить дворы по следующим адресам: Кольцевая, 154, 156; 40 лет Октября, 12, 12а; Орджоникидзе, 22; С. Вострецова, 13; Ушакова 60, 62, 64; Касимовская, 2, 6/2; Ферина, 19/1, 19/3, 21, 26, 28; 40 лет Октября, 4а; А. Невского, 10.

Кровли: Черниковская, 45, 47, 49, 47а, 45а; Кольцевая, 134/1,138/1; И. Франко, 8; Орджоникидзе, 16, 18/1; Кольцевая, 174; Б. Хмельницкого, 62, 64; Мечетлинская, 8; Мишкинская, 2, 4, 6; 40 лет Октября, 4А, Невского, 10.

В Ленинском районе: М. Гафури, 89; Кирова, 8; М. Карима, 28А; Ахметова, 316/3; М. Лесозаводская, 1; Султанова, 29, 31, 33.

Кровли: Зенцова, 77; Ленина, 21; Рычкова, 10; Чернышевского, 22, 22а.

Кировский район: Ст. Кувыкина, 33; Авроры, 27; Коммунистическая, 42; Октябрьской революции, 71, 73; Ветошникова, 131; Мубарякова, 20; С. Перовской, 23/1; С. Перовской, 13.

В Демском районе 30 января очистка будет проведена во дворах домов: Мусоргского, 11; Левитана, 23; Ухтомского, 13; М. Джалиля, 74/1; Минская, 58.

Октябрьский район: М. Жукова, 17, 21; М. Рыльского, 13, 24/1; Ю. Гагарина, 29, 35, 37; Н. Ковшовой, 4, 6, 6/1, 8; Ак. Королева, 2/1; Р. Зорге, 27/1, 45, 45/1, 45/3; проспект Октября, 66/3, 66 А, 68, 68/1, 92, 92/1, 92/2; Ростовская, 26, 175, 177; Шафиева, 29, 31, 31/1; Российская, 167, 167/1, 169/1; Уфимское шоссе, 8, 8/1; Менделеева, 207, 207/1.

Жилищные службы просят в назначенный день переставить из дворов автомобили, чтоб дать возможность работать спецтехнике.

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