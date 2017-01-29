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11:39 (мск), источник: РИА Новости

Главы крупнейших компаний ополчились на Трампа из-за указа о беженцах

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Главы ряда крупнейших американских компаний присоединились к критике указа президента США Дональда Трампа о беженцах, сообщает Mashable.

«Apple не смогла бы существовать без иммигрантов, а не то что процветать и развиваться, как это происходит сейчас», — цитирует издание главу корпорации Apple Тима Кука.

Кук отметил, что некоторых сотрудников новый указ Трампа коснулся напрямую и компания сделает все, чтобы помочь им. По словам главы Apple, корпорация уже связалась с Белым домом и попыталась объяснить, каким негативным будет эффект от указа.

Глава Uber Трэвис Каланик также выразил обеспокоенность политикой президента и заявил, что его сотрудники попали под удар. По словам Каланика, указ коснулся «тысяч водителей».

К критике присоединились и руководитель Netflix Рид Хэйстингс, и глава Twitter Джек Дорси, которые заявили, что их компании стали успешнее от того, что в них работают иммигранты. Дорси отметил, что новый указ вредит экономике и не гуманен.

Ранее основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг отметил, что «США — это нация переселенцев» и следует гордиться этим.

Президентский указ приостанавливает на 120 дней прием беженцев в США, запрещает на неопределенный срок размещение беженцев из Сирии, ужесточает правила въезда в США, а также на 90 дней приостанавливает въезд в США из ряда стран с преимущественно мусульманским населением. По данным Рейтер, из формулировок указа следует, что речь идет о временном запрете въезда граждан Ирака, Ирана, Сирии, Судана, Йемена, Ливии и Сомали.

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