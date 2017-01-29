Сколько заработали на «зелёных картах» страховые компании в 2016 году

По данным статистики, в прошлом году больше всего полисов продала компания Moldasig — на 62 с половиной миллиона леев. Почти по 50 миллионов леев заработала Klassika Asigurări и Alliance Insurance Group. Почти на 47 миллионов леев «Зеленые карты» продала компания Donaris VIG.

По данным Национального Бюро Страховщиков Автотранспортных Средств, всего водители приобрели почти 317 тысяч страховок.

При этом примерно 210 тысяч полисов купили водители, выезжающие на Украину, в Россию или Беларусь. Более 105 тысяч страховок продали автовладельцам, которые собирались посетить страны международной системы Зеленая карта.

В прошлом году с 58-ми до 37-ми евро подешевела «Зеленая карта» для Зоны 1, в которую входят Украина и Беларусь. Для Зоны 2, в которую входят Украина, Беларусь и Россия, полис, напротив, подорожал на 26%, со 165-ти до 208-ми евро. Молдавские автовладельцы, купившие страховку в страны международной системы «Зеленая карта», заплатили 584 евро — на 32 евро меньше, чем в 2015.

С начала 2017-ого стоимость полиса для Украины и Беларуси подешевела на 6%, а для остальных стран стала дороже на 26−36%. По данным Национального бюро страховщиков автотранспортных средств, правом продажи «Зеленой карты» в нашей стране обладают лишь десять страховых компаний.