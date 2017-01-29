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12:17 (мск), источник: Publika.md

Сколько заработали на «зелёных картах» страховые компании в 2016 году

Более 300 миллионов леев заработали страховые компании в прошлом году от продажи полисов «Зеленая карта», что на 14% больше по сравнению с 2015.

Источник: Publika.md

По данным Национального Бюро Страховщиков Автотранспортных Средств, всего водители приобрели почти 317 тысяч страховок.

По данным статистики, в прошлом году больше всего полисов продала компания Moldasig — на 62 с половиной миллиона леев. Почти по 50 миллионов леев заработала Klassika Asigurări и Alliance Insurance Group. Почти на 47 миллионов леев «Зеленые карты» продала компания Donaris VIG.

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При этом примерно 210 тысяч полисов купили водители, выезжающие на Украину, в Россию или Беларусь. Более 105 тысяч страховок продали автовладельцам, которые собирались посетить страны международной системы Зеленая карта.

В прошлом году с 58-ми до 37-ми евро подешевела «Зеленая карта» для Зоны 1, в которую входят Украина и Беларусь. Для Зоны 2, в которую входят Украина, Беларусь и Россия, полис, напротив, подорожал на 26%, со 165-ти до 208-ми евро. Молдавские автовладельцы, купившие страховку в страны международной системы «Зеленая карта», заплатили 584 евро — на 32 евро меньше, чем в 2015.

С начала 2017-ого стоимость полиса для Украины и Беларуси подешевела на 6%, а для остальных стран стала дороже на 26−36%. По данным Национального бюро страховщиков автотранспортных средств, правом продажи «Зеленой карты» в нашей стране обладают лишь десять страховых компаний.

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