Сколько заработали на «зелёных картах» страховые компании в 2016 году
Более 300 миллионов леев заработали страховые компании в прошлом году от продажи полисов «Зеленая карта», что на 14% больше по сравнению с 2015.
Более 300 миллионов леев заработали страховые компании в прошлом году от продажи полисов «Зеленая карта», что на 14% больше по сравнению с 2015.
По данным Национального Бюро Страховщиков Автотранспортных Средств, всего водители приобрели почти 317 тысяч страховок.
По данным статистики, в прошлом году больше всего полисов продала компания Moldasig — на 62 с половиной миллиона леев. Почти по 50 миллионов леев заработала Klassika Asigurări и Alliance Insurance Group. Почти на 47 миллионов леев «Зеленые карты» продала компания Donaris VIG.
При этом примерно 210 тысяч полисов купили водители, выезжающие на Украину, в Россию или Беларусь. Более 105 тысяч страховок продали автовладельцам, которые собирались посетить страны международной системы Зеленая карта.
В прошлом году с 58-ми до 37-ми евро подешевела «Зеленая карта» для Зоны 1, в которую входят Украина и Беларусь. Для Зоны 2, в которую входят Украина, Беларусь и Россия, полис, напротив, подорожал на 26%, со 165-ти до 208-ми евро. Молдавские автовладельцы, купившие страховку в страны международной системы «Зеленая карта», заплатили 584 евро — на 32 евро меньше, чем в 2015.
С начала 2017-ого стоимость полиса для Украины и Беларуси подешевела на 6%, а для остальных стран стала дороже на 26−36%. По данным Национального бюро страховщиков автотранспортных средств, правом продажи «Зеленой карты» в нашей стране обладают лишь десять страховых компаний.