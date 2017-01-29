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12:44 (мск), источник: Publika.md

На севере страны появилось более 100 новых предприятий с уникальным направлением

Всё дальше от сельхоз работы. Хотя в нашей стране земледелие остаётся главным предпринимательским делом всё больше жителей сел начинают свой бизнес в иных областях.

Источник: Publika.md

Так к примеру, в прошлом году в Сынжерейском районе появилось больше ста новых предприятий. И почти у каждого уникальное для севера страны направление.

«Мне пришлось как-то сшить для своей старшей дочери платье для утренника в детском саду. У меня это получилось неплохо, и я решила пойти на профессиональные курсы шитья».

О том, чтобы зарабатывать на жизнь шитьем, Лидия Бырсану из Сынжерей всерьёз задумалась более двух лет назад. Она получила диплом швеи и выиграла более 26-ти тысяч леев гранта на покупку вышивальной машины.

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Небольшая машинка позволяет создавать на ткани традиционные узоры почти без участия человека.

«Узоры, которые появятся на ткани, изначально создаются на компьютере, затем загружаются через флэш-накопитель в вышивальную машину. Нажимаем на “старт” и работа начинается. Сейчас машинка вышивает рукав», — рассказала предпринимательница Лидия Бырсану.

Все премудрости программирования Лидия изучала самостоятельно. Теперь основной профиль её ателье — пошив традиционных молдавских нарядов.

«Национальные костюмы обычно заказывают танцевальные коллективы, фольклорные ансамбли. Заказы получаю и от детсадов и школ. Чаще всего такую одежду заказывают и представители диаспоры, наши граждане за границей с большим интересом заказывают традиционные костюмы», — продолжила Лидия Бырсану.

Сейчас в мастерской Лидии трудятся две швеи и один инженер. Женщина намерена расширить производство. В этом году планируют взять на работу ещё как минимум шестерых.

В 20-ти километрах от райцентра, в селе Новые Сынжереи в прошлом году 26-летний Роман Бурачок начал заниматься производством мебели. Дело начинал с нуля.

«Сначала я был и директором, и сборщиком, и монтажником, и дизайнером. Делал все сам. Заработал свой первый капитал, купил необходимые инструменты, с которыми работать стало легче», — рассказал предприниматель Роман Бурачок.

Сейчас у Романа трое подчинённых, в этом году планирует купить новые станки и нанять ещё шестерых.

«Наше главное мечта — чтобы в каждом доме было что-то, что сделали мы, чтобы клиенты были довольны, чтобы их цены устраивали», — поделился он.

Фирма открыла уже два офиса по приему заказов на мебель, в Новых Сынжереях и Бельцах. В скором времени Роман надеется открыть ещё один, в столице.

В 2016-ом году в Сынжерейском районе появилось 118 новых предприятий, благодаря чему появились много новых рабочих мест.

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