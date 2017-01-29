На севере страны появилось более 100 новых предприятий с уникальным направлением
Всё дальше от сельхоз работы. Хотя в нашей стране земледелие остаётся главным предпринимательским делом всё больше жителей сел начинают свой бизнес в иных областях.
Всё дальше от сельхоз работы. Хотя в нашей стране земледелие остаётся главным предпринимательским делом всё больше жителей сел начинают свой бизнес в иных областях.
Так к примеру, в прошлом году в Сынжерейском районе появилось больше ста новых предприятий. И почти у каждого уникальное для севера страны направление.
«Мне пришлось
О том, чтобы зарабатывать на жизнь шитьем, Лидия Бырсану из Сынжерей всерьёз задумалась более двух лет назад. Она получила диплом швеи и выиграла более 26-ти тысяч леев гранта на покупку вышивальной машины.
Небольшая машинка позволяет создавать на ткани традиционные узоры почти без участия человека.
«Узоры, которые появятся на ткани, изначально создаются на компьютере, затем загружаются через
Все премудрости программирования Лидия изучала самостоятельно. Теперь основной профиль её ателье — пошив традиционных молдавских нарядов.
«Национальные костюмы обычно заказывают танцевальные коллективы, фольклорные ансамбли. Заказы получаю и от детсадов и школ. Чаще всего такую одежду заказывают и представители диаспоры, наши граждане за границей с большим интересом заказывают традиционные костюмы», — продолжила Лидия Бырсану.
Сейчас в мастерской Лидии трудятся две швеи и один инженер. Женщина намерена расширить производство. В этом году планируют взять на работу ещё как минимум шестерых.
В 20-ти километрах от райцентра, в селе Новые Сынжереи в прошлом году 26-летний Роман Бурачок начал заниматься производством мебели. Дело начинал с нуля.
«Сначала я был и директором, и сборщиком, и монтажником, и дизайнером. Делал все сам. Заработал свой первый капитал, купил необходимые инструменты, с которыми работать стало легче», — рассказал предприниматель Роман Бурачок.
Сейчас у Романа трое подчинённых, в этом году планирует купить новые станки и нанять ещё шестерых.
«Наше главное мечта — чтобы в каждом доме было
Фирма открыла уже два офиса по приему заказов на мебель, в Новых Сынжереях и Бельцах. В скором времени Роман надеется открыть ещё один, в столице.
В 2016-ом году в Сынжерейском районе появилось 118 новых предприятий, благодаря чему появились много новых рабочих мест.