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17:37 (мск), источник: Калининград.Ru

Правительство расторгнет договор с арендатором Виштынецкого парка

Компания не выполняет условия соглашения в полном объёме.

Источник: Калининград.Ru

В ближайшее время власти рассчитывают расторгнуть договор с арендатором Виштынецкого парка. Об этом рассказал врио министра экологии Юрий Шитиков во время рабочего выезда в субботу, 28 января.

По словам Шитикова, в ноябре глава региона Антон Алиханов поручил изменить лесную политику. В частности реформы предполагают вывод из хозяйственного оборота охраняемых природных территорий.

Мы проанализировали договоры с арендаторами лесов — «Тимберсервис» по Виштынецкому парку и «КронЛес», которые работают в заказнике «Громовский» — им были отправлены претензии на расторжение контракта, также мы планируем обратиться в суд, — рассказал Шитиков.

Основанием для расторжения контракта стало неисполнение подрядчиками условий договора. Так, компания «Тимберсервис» не вывезла пять тысяч кубометров заготовленной древесины. Кроме этого, у властей есть претензии по работе над воспроизводством лесов. Что касается «КронЛеса», то организация, по словам Шитикова, не в полном объёме проводила лесовосстановление после санитарных вырубок.

Расторгнуть договор с арендатором Виштынецкого парка поручил глава региона Антон Алиханов в ноябре 2016 года. Тогда он сообщил, что лучше «потратить немного бюджетных средств» на проведение санитарных вырубок.

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