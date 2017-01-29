Аналитик рассказал, как смягчение санкций США повлияет на экономику России

В субботу президенты России и США провели первый телефонный разговор, в ходе которого обсудили целый ряд вопросов, в том числе касающихся торгово-экономического сотрудничества двух стран.
Эффект не мгновенный
Смягчение и отмена экономических ограничений со стороны США придаст больше динамики экономическому росту РФ, считает Масленников.
«Сама по себе линия на смягчение санкций, их последующей отмены, если будет ясно, что есть четкие условия и критерии, то это укрепление доверия инвесторов к российским активам. Если санкции будут смягчаться и будет ясен трек их отмены, это, естественно, придаст больше динамики и внутреннему экономическому развитию, в первую очередь, на основе роста доверия экономических агентов к государственной политике», — говорит экономист.
По расчетам Масленникова, вклад экономических ограничений США эквивалентен 0,6−0,8% ВВП, но эффект от их отмены или смягчения будет не мгновенным, а проявится примерно через год.
«Цена санкций вместе с нефтью — это примерно 0,6−0,8% ВВП. Надо понимать, что вклад этот не сиюминутный, а это потребует некоторой дистанции размером примерно год, а может даже больше. Поэтому это благотворно скажется на темпе роста российской экономики, но уже, скорее всего, в полном объеме в 2018 году, если в 2017 произойдет смягчение или отмена», — говорит экономист.
По его мнению, смягчение санкций в финансовом секторе позволило бы скорректировать некоторые решения, например, о покупках Минфином валюты, которые должны начаться в феврале.
«Отдельные моменты — смягчение санкций в финансовом секторе, возвращение наших компаний на рынки среднесрочных и длинных денег — это было бы сильной поддержкой, потому что это позволило бы, скажем, сделать некую коррекцию и в рамках тех решений, которые сейчас только что приняты о выходе ЦБ в качестве агента на валютный рынок, и другие обстоятельства, с этим связанные, можно было бы не торопиться с этим», — сказал Масленников.
История вопроса
Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией в Крыму и на Украине. В конце июля 2014 года ЕС и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики. В ответ Россия ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии.
В настоящее время персональные и секторальные санкции США в отношении РФ затрагивают бизнесменов, политиков и ряд компаний, в том числе нефтегазового и финансового сектора, а также банки.
США ужесточили ограничения по доступу к рынку капитала для шести банков России. Санкции затрагивают Сбербанк, ВТБ и его дочерний Банк Москвы, Газпромбанк, Россельхозбанк, Внешэкономбанк. Новые санкции США ограничили сотрудничество с российскими компаниями по добыче нефти, в том числе с «Газпромнефтью», «Лукойлом» и «Роснефтью». Кроме этого, в списке фигурируют «Газпром», «Сургутнефтегаз», «Транснефть», «Ростех».