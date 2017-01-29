Аналитик рассказал, как смягчение санкций США повлияет на экономику России

«Сама по себе линия на смягчение санкций, их последующей отмены, если будет ясно, что есть четкие условия и критерии, то это укрепление доверия инвесторов к российским активам. Если санкции будут смягчаться и будет ясен трек их отмены, это, естественно, придаст больше динамики и внутреннему экономическому развитию, в первую очередь, на основе роста доверия экономических агентов к государственной политике», — говорит экономист.

В субботу президенты России и США провели первый телефонный разговор, в ходе которого обсудили целый ряд вопросов, в том числе касающихся торгово-экономического сотрудничества двух стран.

По расчетам Масленникова, вклад экономических ограничений США эквивалентен 0,6−0,8% ВВП, но эффект от их отмены или смягчения будет не мгновенным, а проявится примерно через год.

«Цена санкций вместе с нефтью — это примерно 0,6−0,8% ВВП. Надо понимать, что вклад этот не сиюминутный, а это потребует некоторой дистанции размером примерно год, а может даже больше. Поэтому это благотворно скажется на темпе роста российской экономики, но уже, скорее всего, в полном объеме в 2018 году, если в 2017 произойдет смягчение или отмена», — говорит экономист.

По его мнению, смягчение санкций в финансовом секторе позволило бы скорректировать некоторые решения, например, о покупках Минфином валюты, которые должны начаться в феврале.

«Отдельные моменты — смягчение санкций в финансовом секторе, возвращение наших компаний на рынки среднесрочных и длинных денег — это было бы сильной поддержкой, потому что это позволило бы, скажем, сделать некую коррекцию и в рамках тех решений, которые сейчас только что приняты о выходе ЦБ в качестве агента на валютный рынок, и другие обстоятельства, с этим связанные, можно было бы не торопиться с этим», — сказал Масленников.

История вопроса

Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией в Крыму и на Украине. В конце июля 2014 года ЕС и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики. В ответ Россия ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии.

В настоящее время персональные и секторальные санкции США в отношении РФ затрагивают бизнесменов, политиков и ряд компаний, в том числе нефтегазового и финансового сектора, а также банки.

США ужесточили ограничения по доступу к рынку капитала для шести банков России. Санкции затрагивают Сбербанк, ВТБ и его дочерний Банк Москвы, Газпромбанк, Россельхозбанк, Внешэкономбанк. Новые санкции США ограничили сотрудничество с российскими компаниями по добыче нефти, в том числе с «Газпромнефтью», «Лукойлом» и «Роснефтью». Кроме этого, в списке фигурируют «Газпром», «Сургутнефтегаз», «Транснефть», «Ростех».